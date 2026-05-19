SG Walluf trennt sich von Dworschak und Detloff Paukenschlag: Die beiden Trainer sind nicht mehr bei der SG Walluf, obwohl sie im Februar eigentlich verlängert hatten von Stephan Neumann · Heute, 14:28 Uhr · 0 Leser

Im Februar für 2026/27 verlängert, jetzt das vorzeitige Aus: Adi Dworschak (l.) ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Chefcoach der SG Walluf. Co-Trainer Kevin Detloff, mit dem er eng befreundet ist, ist ebenfalls ausgeschieden. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Paukenschlag kurz vor Rundenschluss: Im Februar hatten die Verantwortlichen des Verbandsligisten SG Walluf die Zusammenarbeit mit Chefcoach Matthias „Adi“ Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff auf die Saison 2026/27 ausgedehnt. Beide hatten im Sommer 2025 die Nachfolge von Christian Lüllig angetreten, der zur neuen Spielzeit in der Verbandsliga Südwest bei der SG Hüffelsheim aufschlägt. Doch die erfolgte Verlängerung mit den Wallufer Trainern ist nun Makulatur.

„Die SG Walluf 1932 e.V. und das Trainerteam um Matthias Dworschak sowie Co-Trainer Kevin Detloff haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Trennung verständigt“, heißt es in der Mitteilung, die Vorstandsmitglied Sebastian Meckel im Namen des Vereins übermittelt hat. Im Derby gegen den abstiegsbedrohten SV Wiesbaden (Do., 20 Uhr) und im finalen Spiel bei Steinbach Haiger II werden Marvin Esser und Jan Löwer das Team betreuen. Früh in der Saison hatten beide Spieler schwere Verletzungen erlitten, arbeiten auf nun ihr Comeback hin. Wie die Entscheidung für die Trennung von Dworschak und Detloff begründet ist und was Vorstandsmitglied Meckel und Ex-Profi Dworschak zur Trennung sagen, lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier.