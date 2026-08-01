SG Walluf setzt auf Physis, frisches Blut und einen neuen Chefcoach

Das 1:6 der SG Walluf beim VfB Ginsheim sollte nur ein Ausrutscher gewesen sein. – Foto: Pia Pfeifer

Walluf. Die SG Walluf startet mit neuen Chefcoach, mehreren neuen Gesichtern und klaren Vorstellungen in die Verbandsliga-Saison. Dennis Merten will seine Mannschaft vor allem über Physis und Intensität auf ein stabiles Fundament stellen. Nach der Verlegung des Auftaktspiels bleibt den Wallufern noch etwas Zeit, bevor es gegen TuS Hornau ernst wird.

Co-Trainerpart bei der in die Regionalliga Südwest aufgestiegenen U21 von Eintracht Frankfurt (mit dem neuen Trainer Patrick Glöckner) und jetzt parallel die Chefcoach-Position in Walluf - der Hattenheimer Dennis Merten hätte sich die Doppelbelastung nicht zugemutet, wenn er nicht überzeugt wäre, sie zu stemmen. Wo doch der Eintracht-Unterbau zumeist samstags, die Wallufer in der Regel sonntags spielen. Und jetzt nach dem 1:6-Testspielausrutscher beim VfB Ginsheim noch Zeit haben, bevor es für sie am 9. August (15 Uhr) gegen Vizemeister TuS Hornau wirklich losgeht.

„Das gehört zum Prozess“, will Merten die Ginsheim-Pleite nach zuvor positiven Ergebnissen nicht allzu hoch hängen. Über Spielformen mit hoher Intensität hat er seine neuen Schützlinge gefordert, damit das konditionelle Fundament vorhanden ist. „Das ist die Voraussetzung für Fußball. Wir wollen uns durch Physis auszeichnen“, will er sein Team in dieser Hinsicht auf einen Level bringen, der möglichst über dem der Konkurrenz liegt. Gleichzeitig soll das Fußballerische nicht zu kurz kommen. Julian Bill, Ben Preuße und Elijah Brunner, das vom SV Wiesbaden gekommene junge Trio, sorge für frisches Blut im Kader.

Überhaupt hätten sich alle Zugänge beziehungsweise Rückkehrer gut eingefunden Etwa auch Nils Balder, der bei seinem SG-Comeback wie bei seiner ersten Zeit im Johannisfeld vorangeht. „Ein absoluter Leader, der die Jungs pusht“, sagt Merten. Mirko Dimter, Julius Buff und Julian Gerwalt zählen zu den weiteren Stützen. Jonas Dalbert, ein Leistungsträger der vergangenen Jahre, hat aus beruflichen und privaten Gründen seinen zunächst vollzogenen Wechsel zum SV Gonsenheim rückgängig gemacht, spielt weiter für die SG. Marvin Esser und Jan Löwer befinden sich nach ihren zu Beginn der Spielzeit 2025/26 erlittenen schweren Verletzungen wieder im Teamtraining. Merten, dem mit Co-Trainer Caner Cangir ein Weggefährte aus Hattenheimer Zeiten zur Seite steht, sieht seinen Kader so gut aufgestellt, um am 9. August in Hornau Paroli bieten zu können