SG Walluf: Rückkehr an Spitze mit Antwort auf 0:5-Dämpfer

Walluf. Verfolger Türkischer SV nicht vorbeigelassen und den spielfreien Spitzenreiter TuS Hornau entthront: Das war ein Spieltag ganz nach dem Geschmack der SG Walluf, die das 0:5 in Waldbrunn mit einem 6:3 über Ex-Hessenligist FC Ederbergland beantwortete und wieder die Verbandsliga-Spitze übernahm. Sechs Heimspiele, sechs Siege mit 25:6-Toren machen das Johannisfeld zur Festung.

Als wollten sie die 0:5-Schlappe in Waldbrunn im Flug ausmerzen, legten die Rheingauer los. Nach Parade von Keeper Willi Bonnet stellten Ruben Monteiro-Carvalho (an ihm verschuldeter Foulelfmeter) und Nazeem Aboubakari per Doppelpack (ein Kopfball) ­– Nico Hernandez und Monteiro-Carvalho hatten aufgelegt – ruckzuck auf 3:0, ehe die Gäste verkürzten. Nach der Pause schien Gelb-Rot gegen Gäste-Akteur Janis Wolff der SG in die Karten zu spielen. Doch weit gefehlt. Zich gelang in Unterzahl der 3:2-Anschluss. Doch die Heimelf fand schnell zurück in die Spur. Nach Foul an Julius Buff verwandelte Maurice Schulz vom Punkt zum 4:2 und Buff selbst erhöhte. Schulz bewies noch mit einem zweiten Treffer Joker-Qualitäten. „Wir hatten wieder mehr Kaderbreite. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir Ederbergland so dominieren würden“, sagte SG-Betreuer Patrick Fehlau, der vorher im Kreis den „Spitzenreiter“-Jubel angestimmt hatte.

SG Walluf: Bonnet; Nagayoshi, Dimter (81. Filali Baba), B. Bsullak, Hernandez, Dalbert, Kauer, Monteiro-Carvalho, Prasser (56. Schulz), Julius Buff, Aboubakari (79. Koßmagk).

Tore: 1:0 Monteiro-Carvalho (12./Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Aboubakari (14./23.), 3:1, 3:2 Zich (36./51.), 4:2 Schulz (65./Foulelfmeter), 5:2 Buff (75.), 6:2 Schulz (80.), 6:3 Fuchs (90.+1). – Gelb-Rot: Janis Wolff (48./FCE). – Zuschauer: 80.