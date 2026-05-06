SG Walluf: Neuer Innenverteidiger fix

Walluf. Beim Verbandsligisten SG Walluf wird intensiv an der künftigen Kaderzusammensetzung gearbeitet. Sebastian Meckel aus dem Vorstand der Rheingauer vermeldet nun einen Innenverteidiger als vielversprechenden Sommer-Zugang.
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Christian Jindra, in der laufenden Runde beim Rheinland Pfalz/Saar-Oberligisten SV Gonsenheim mit 17 Einsätzen und zwei Toren gelistet, wechselt die Rheinseite und wirft im Johannisfeld Anker. Gute Drähte zu aktuellen SG-Spielern hätten Einfluss auf seine Entscheidung gehabt, lässt Sebastian Meckel anklingen und sieht den 28-Jährigen quasi als Ersatz für Bastia Bsullak. Der Youngster verändert sich in die Verbandsliga Südwest zur SG Hüffelsheim, bei der im Sommer der frühere Wallufer Trainer Christian Lüllig übernimmt. Jindra blickt nach seiner Ausbildung im NLZ des SV Wehen Wiesbaden auf Zeiten in der Oberliga Baden-Württemberg beim SV Sandhausen II und in der Hessenliga bei RW Hadamar zurück.
Davor stand bereits Mateo Matijevic vom aktuellen Gruppenligisten SG Rauenthal/Martinsthal als Wallufer Zugang fest. Der 25-jährige Mittelfeldspieler weist im laufenden Spieljahr 28 Einsätze, zwölf Treffer und acht Torvorbereitungen auf. Ferner plant die SG noch mit einem Rückkehrer, während Keeper Tim Burghold in Zukunft beim Fußball kürzertreten und allenfalls noch unterklassig aktiv sein will. Neben Bsullak wird mit Jonas Dalbert ein weiterer Stammspieler Walluf verlassen, er schließt sich dem SV Gonsenheim an. Außerdem habe der vielseitige einsetzbare Nico Hernandez mitgeteilt, den Verein verlassen zu wollen, erläutert Sebastian Meckel.
Es werden womöglich nicht die letzten Zu- und Abgänge im Lager der SG Walluf gewesen sein, die am Sonntag (15 Uhr) das abstiegsbedrohte Team von TSF Heuchelheim empfängt. Und nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis versuchen wird, die Rückrundenbilanz aufzupolieren. Ein Dreier der Rheingauer würde nebenbei beim Lokalrivalen SV Wiesbaden die Chancen auf den Verbleib vergrößern.