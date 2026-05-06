SG Walluf: Neuer Innenverteidiger fix Christian Jindra vom SV Gonsenheim schließt sich den Rheingauern an, die einen weiteren Abgang zu verkraften haben von Stephan Neumann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Christian Jindra läuft zur neuen Runde für die SG Walluf auf. – Foto: Timo Babic, SW

Walluf. Beim Verbandsligisten SG Walluf wird intensiv an der künftigen Kaderzusammensetzung gearbeitet. Sebastian Meckel aus dem Vorstand der Rheingauer vermeldet nun einen Innenverteidiger als vielversprechenden Sommer-Zugang.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Christian Jindra, in der laufenden Runde beim Rheinland Pfalz/Saar-Oberligisten SV Gonsenheim mit 17 Einsätzen und zwei Toren gelistet, wechselt die Rheinseite und wirft im Johannisfeld Anker. Gute Drähte zu aktuellen SG-Spielern hätten Einfluss auf seine Entscheidung gehabt, lässt Sebastian Meckel anklingen und sieht den 28-Jährigen quasi als Ersatz für Bastia Bsullak. Der Youngster verändert sich in die Verbandsliga Südwest zur SG Hüffelsheim, bei der im Sommer der frühere Wallufer Trainer Christian Lüllig übernimmt. Jindra blickt nach seiner Ausbildung im NLZ des SV Wehen Wiesbaden auf Zeiten in der Oberliga Baden-Württemberg beim SV Sandhausen II und in der Hessenliga bei RW Hadamar zurück.