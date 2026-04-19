SG Walluf: Nach 1:3-Rückstand aufgebäumt Starker Endspurt des Rheingauer Verbandsligisten im Spiel beim FC Ederbergland wird belohnt+++Daniel Bienek nach Verletzung immer besser von Stephan Neumann · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Die SG Walluf (in Grau) schaltete beim FC Ederbergland im Finish den Turbo ein. – Foto: RSCP Photo

Battenberg. 1:3 lag das Team von Verbandsligist SG Walluf beim FC Ederbergland schon hinten. Doch die Moral ist intakt. Im Endspurt reichte es noch zum 3:3, fast wäre sogar das Siegtor gelungen.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt FC Ederbergland – SG Walluf 3:3 (2:1). – Ohne Maurice Schulz und Mirko Dimter, die beide kurzfristig ausfielen, steckten die Gäste den frühen Rückstand durch einen Distanztreffer weg. Daniel Bienek, der auf der Zehn spielte, nach langer Verletzungspause immer besser zur Geltung kommt, ließ nach der Vorlage von Monther Alahmed einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte zum 1:1. In der mit harten Bandagen geführten Partie im Battenberger Entenpark antwortete der FCE mit dem 2:1 – nicht nur Wallufs Betreuer Patrick Fehlau sah dabei eine klare Abseitsstellung. Mit dem 3:1 schien das Match gelaufen, ehe sich die Rheingauer aufbäumten. Bienek ließ drei Mann aussteigen, bediente den 3.2-Schützen Nazeem Aboubakari. Per 20-Meter-Flachschuss glich Ruben Monteiro-Carvalho aus.