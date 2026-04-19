SG Walluf: Nach 1:3-Rückstand aufgebäumt

Battenberg. 1:3 lag das Team von Verbandsligist SG Walluf beim FC Ederbergland schon hinten. Doch die Moral ist intakt. Im Endspurt reichte es noch zum 3:3, fast wäre sogar das Siegtor gelungen.
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FC Ederbergland – SG Walluf 3:3 (2:1). – Ohne Maurice Schulz und Mirko Dimter, die beide kurzfristig ausfielen, steckten die Gäste den frühen Rückstand durch einen Distanztreffer weg. Daniel Bienek, der auf der Zehn spielte, nach langer Verletzungspause immer besser zur Geltung kommt, ließ nach der Vorlage von Monther Alahmed einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte zum 1:1. In der mit harten Bandagen geführten Partie im Battenberger Entenpark antwortete der FCE mit dem 2:1 – nicht nur Wallufs Betreuer Patrick Fehlau sah dabei eine klare Abseitsstellung. Mit dem 3:1 schien das Match gelaufen, ehe sich die Rheingauer aufbäumten. Bienek ließ drei Mann aussteigen, bediente den 3.2-Schützen Nazeem Aboubakari. Per 20-Meter-Flachschuss glich Ruben Monteiro-Carvalho aus.
Und es hätte noch besser kommen können. In der 89. Minute traf Nico Hernandez aus 35 Metern den linken Pfosten, Alahmed direkt im Anschluss den Querbalken. „Die Jungs haben sich super am Riemen gerissen und echt Moral gezeigt“, überwog für Fehlau am Ende das Positive. Es folgt das Heimspiel gegen Limburg 07 (So., 15 Uhr).
SG Walluf: Burghold; Nagayoshi, B. Bsullak, J. Dalbert, Hernandez, Lutterbüse, Bienek (82. Filali Baba), Monteiro-Carvalho, Julius Buff, Aboubakari (78. Fosuhene), Alahmed.
Tore: 1:0 Fuchs (7.), 1:1 Bienek (20.), 2:1 Lehnert (29.), 3:1 Fynn Butterweck (57.), 3:2 Aboubakari (66.), 3:3 Monteiro-Carvalho (70.). – Zu.: 100