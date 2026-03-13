SG Walluf: Monther Alahmed kehrt gegen Dietkirchen zurück

Monther Alahmed (links) ist in Dietkirchen wieder einsetzbar. – Foto: T. Metz (Archiv)

Walluf. Nach dem 0:2 gegen den Türkischen SV ist zwar der Kontakt zu Platz zwei nicht abgerissen, aber Chefcoach Matthias Dworschak sieht vor dem Spiel in Dietkirchen (Sa., 16 Uhr) andere Prioritäten: „Wir müssen auf uns schauen, stabiler und torgefährlicher werden. Gegen die Teams über uns hat es nur beim 0:0 gegen Hornau zu einem Punkt gereicht. Ein deutliches Signal, dass wir uns mit diesen Mannschaften nicht auf eine Stufe stellen können.“ Gegen den TSV sah er sein Team keineswegs schlecht, aber auch „nicht gut genug“. In Dietkirchen ist Monther Alahmed nach abgelaufener Sperre wieder verfügbar, könnte die Offensive beleben.