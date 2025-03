SG Walluf mit wahnsinniger Moral

Hadamar. Was für ein Comeback und welch ein Wechselbad der Gefühle: Verbandsligist SG Walluf lag bei RW Hadamar schnell hinten, drehte die Partie zum 2:1, um nach der Pause mit 2:4 ins Hintertreffen zu geraten. Spiel verloren? Weit gefehlt: Die Rheingauer fighteten, nahmen beim 4:4 noch einen Punkt mit – wichtig beim engen Kampf um Rang zwei. Die Gastgeber um Spielertrainer Maurice Burkhardt sowie die ebenfalls in heimischen Sphären bekannten Marc Fichtner, Davide Frusteri, Thomas Brewer und Paulo Gombert bleiben auch dabei. Die Wallufer empfangen jetzt Okriftel (So., 15 Uhr).