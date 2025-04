SG Walluf mit überzeugender Generalprobe

Walluf. Generalprobe geglückt: Nach dem 5:1 über den FC Ederbergland trifft Fußball-Verbandsligist SG Walluf am Donnerstag (17.30 Uhr, in Seitzenhahn) im Rheingau-Taunus-Pokalfinale auf Kreisoberligist SG Orlen. Der Sieger qualifiziert sich für den Hessenwettbewerb. Bereits um 15 Uhr spielen an gleicher Stätte die AH-Teams der Spvgg. Eltville und des TV Idstein ihren Cupsieger aus.