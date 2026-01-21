SG Walluf mit Transfer-Dreierpack

Walluf. Die SG Walluf hat auf dem Winter-Spielermarkt dreifach zugeschlagen. Mit Julian Gerwalt und Paul Lütterbüse kommt ein Duo von Fußball-Verbandsliga-Konkurrent Germania Okriftel. Jonathan Höser (SG Grün-Weiß Bornheim) soll die Rheingauer auf der Torhüterposition verstärken.

Gerwalt und Lütterbüse weckten auch bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten, entschieden sich schlussendlich aber für den Wechsel nach Walluf. "Weil einfach das Gesamtpaket bei uns passt und beide auch vom Typ her zu uns gut passen. Sportlich passt das sowieso", erklärt Co-Trainer Kevin Detloff. Gerwalt und Lütterbüse (beide 27) spielten in der Jugend gemeinsam für den SV Wehen Wiesbaden - und das in einer Mannschaft. Anschließend gingen die Wege erstmal auseinander. Lütterbüse zog es zu Fortuna Mombach, dann zur TSG Wörsdorf, wo er wieder mit Gerwalt zusammenspielte, der seinerseits erst in Biebrich, Hadamar und dann in Bingen spielte. Gerwalt wechselte im Sommer 2021 von Wörsdorf nach Okriftel, Lütterbüse stieß ein Jahr später dazu. Mit dem Main-Taunus-Klub schafften die beiden zentralen Mittelfeldspieler in der Saison 2023/24 den Aufstieg in die Verbandsliga. In der aktuellen Spielzeit steht Okriftel auf dem vorletzten Platz in der Verbandsliga.

Höser ist im vergangenen Jahr noch für Niedernhausen aufgelaufen

Verbandsligaerfahren ist auch der 22-järhrige Torhüter Jonathan Höser. Dieser spielte zuletzt bei der SG Bornheim in der Staffel Süd. Im vergangenen Jahr lief er noch für den SV Niedernhausen auf, bis sich der SVN bekanntlich dazu entschied, zurückzuziehen. Detloff beschreibt Höser als "jungen Torwart", der den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Tim Burghold beleben soll. Dieser war in der Hinrunde ohnehin der einzig nominelle Keeper der Wallufer "Ersten". Oftmals half Urgestein Wilhelm "Willi" Bonnet (eigentlich zweite Mannschaft) zwischen den Pfosten aus, dem Detloff dankbar für seinen Einsatz ist.

Dworschak und Detloff würden in Walluf "gerne" weitermachen

Zum Vorbereitungsstart wird Daniel Bienek, der lange wegen eines Sehnenabrisses im Schambeinbereich fehlte, zurückkehren. Bei den Langzeitverletzten wie Jan Löwer und Marvin Esser wolle man nichts überstürzen und ihnen "die Zeit geben, die sie brauchen".

Ob Detloff und Chefcoach "Adi" Dworschak bei Walluf weitermachen, sei derweil noch offen. "Von unserer Seite gerne", signalisiert Detloff und kündigt eine finale Entscheidung bis März an.