SG Walluf mit Personalnot

Er könnte bei der SG Walluf wieder eine Option sein: Mittelstürmer Max Hasenstab. Archivfoto: Pia Pfeifer/FuPa.

Walluf/Wiesbaden. Mit 22 Spielern war Verbandsligist SG Walluf in die Saison gestartet, nun stehen für das Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Aufsteiger TSF Heuchelheim nur noch 14 Akteure zur Verfügung – unter Vorbehalt, dass sich im Pokalspiel am Donnerstag (20 Uhr) bei A-Ligist TuS Kemel niemand weiter verletzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Die Luft bleibt dünn, man hat aber auch gesehen, was man mit Einsatz und Bereitschaft erreichen kann“, erinnert SG-Coach Matthias „Adi“ Dworschak an die starke Leistung seiner Mannschaft beim 0:0 gegen Tabellenführer TuS Hornau. Selbst in Unterzahl – Ruben Monteiro-Carvalho sah glatt Rot, Monther Alahmed später Gelb-Rot – hatte Walluf Chancen, die Partie sogar zu gewinnen. Alahmed wird ein Spiel aussetzen, bei Monteiro-Carvalho ist offen, wie lange die Sperre ausfällt. Immerhin wurde die Rote Karte „nur“ als grobes Foulspiel gewertet. Gegen Heuchelheim fehlen beide.

Aus dem Kreis der Verletzten kehrt Max Hasenstab zurück, er könne „eine Option für 20, 25 Minuten sein“, sagt Dworschak. Auch Jonas Dalbert, der gegen Hornau wegen eines Infekts passen musste, steht wieder bereit. Dennoch ist klar: Auf Dauer wollen die Rheingauer ihr Verletzungspech nicht weiter ausreizen. „Wir werden uns immer einiger, dass wir im Winter etwas machen wollen“, sagt Dworschak mit Blick auf mögliche Verstärkungen: „Wir halten die Augen und Ohren offen, haben den ein oder anderen Spieler schon im Training.“ Handlungsbedarf besteht vor allem im Zentrum – zuletzt kam mit Marvin Kauer (Kreuzbandriss) ein weiterer Langzeitverletzter hinzu.