SG Walluf mit Last-Minute-Neuzugang

Dillon Fosuhene wechselt ein Tag vor Transferschluss vom SV Wiesbaden zur SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Walluf. Die SG Walluf hat sich einen Tag vor Winter-Tranferschluss (31. Januar) mit einem weiteren Neuzugang verstärkt. Dillon Fosuhene wechselt von Ligakonkurrent SV Wiesbaden in den Rheingau.

Am Donnerstagabend habe sich der Verein und Fosuhene bei einem Gespräch auf einen Wechsel geeinigt, verrät Trainer Matthias "Adi" Dworschak. Der 29-jährige Mittelfeldspieler habe seit Beginn der Wintervorbereitung bei der SG Walluf trainiert. "Das haben wir für gut empfunden und glauben, dass er uns weiterhelfen wird. Da uns aufgrund der Vorrunde allen bewusst war, dass wir uns nicht nur in der Spitze des Kaders, sondern auch in der Breite verbessern müssen, haben wir uns dazu entschieden, diesen letzten Transfer zu deckeln", sagt Dworschak.

SV Wiesbaden bei Ablösesumme entgegengekommen

Der SV Wiesbaden sei Walluf in Sachen Ablöse entgegengekommen, "so dass wir uns das überhaupt noch erlauben konnten", erklärt Dworschak. Die SGW hatte erst kürzlich drei Neuzugänge verkündet, Fosuhene komplettiert das Quartett.

Fosuhene überzeugt durch Flexibilität

Fosuhene, der im offensiven Bereich und auf den Flügeln flexibel einsetzbar ist, blickt auf Hessenliga-Stationen beim SV Zeilsheim, dem VfB Ginsheim und RW Hadamar zurück. Bevor es im Sommer 2024 zum SV Wiesbaden ging, spielte er ein Jahr für Alemannia Waldalgesheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.