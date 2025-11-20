 2025-11-18T09:22:12.436Z

Walluf-Coach "Adi" Dworschak (rechts) - hier mit Co-Trainer Kevin Detloff (links) - sah gegen Biebrich die Rote Karte und wurde mit einer Geldstrafe sanktioniert.
Walluf-Coach "Adi" Dworschak (rechts) - hier mit Co-Trainer Kevin Detloff (links) - sah gegen Biebrich die Rote Karte und wurde mit einer Geldstrafe sanktioniert. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SG Walluf: Kein Selbstläufer bei Schlusslicht Breidenbach

"Adi" Dworschak rechnet mit schwerem Spiel beim Schlusslicht - und befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Winterneuzugängen +++ Keine Sperre für Dworschak nach Derby-Rot

Walluf. Nach spielfreiem Wochenende und zehn freien Tagen geht es für die SG Walluf am Samstag (14.30 Uhr) bei Schlusslicht FV Breidenbach weiter, das am vergangenen Sonntag gegen Okriftel seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wir dürfen uns nicht dahintreiben lassen, dass wir das Spiel in den ersten 15 Minuten entscheiden“, rechnet SGW-Coach „Adi“ Dworschak mit keinem Selbstläufer. Beim 3:0-Derbysieg gegen Biebrich sah er aufgrund von lautstarken Beschweren die Rote Karte, wurde nun mit einer Gelstrafe im niedrigen dreistelligen Bereich, so Dworschak, sanktioniert - gesperrt wurde er nicht. Ob auf Kunst- oder Naturrasen gespielt wird, stehe derweil noch nicht fest, als Spielstätte ist zunächst der Breidenbacher Kunstrasen eingetragen. In Sachen Wintertransfers befinde man sich in Gesprächen mit potenziellen Neuen, „wir können aber keinen Vollzug melden“, so Dworschak.

