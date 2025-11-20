SG Walluf: Kein Selbstläufer bei Schlusslicht Breidenbach

Walluf. Nach spielfreiem Wochenende und zehn freien Tagen geht es für die SG Walluf am Samstag (14.30 Uhr) bei Schlusslicht FV Breidenbach weiter, das am vergangenen Sonntag gegen Okriftel seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat.

„Wir dürfen uns nicht dahintreiben lassen, dass wir das Spiel in den ersten 15 Minuten entscheiden“, rechnet SGW-Coach „Adi“ Dworschak mit keinem Selbstläufer. Beim 3:0-Derbysieg gegen Biebrich sah er aufgrund von lautstarken Beschweren die Rote Karte, wurde nun mit einer Gelstrafe im niedrigen dreistelligen Bereich, so Dworschak, sanktioniert - gesperrt wurde er nicht. Ob auf Kunst- oder Naturrasen gespielt wird, stehe derweil noch nicht fest, als Spielstätte ist zunächst der Breidenbacher Kunstrasen eingetragen. In Sachen Wintertransfers befinde man sich in Gesprächen mit potenziellen Neuen, „wir können aber keinen Vollzug melden“, so Dworschak.