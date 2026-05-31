SG Walluf: Junger Rheingauer übernimmt Verbandsliga-Team

Dennis Merten coacht zur neuen Saison den Rheingauer Verbandsligisten SG Walluf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Der vorzeitige Abschied von Chefcoach Matthias Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff kurz vor Rundenende war schon ein Paukenschlag. Die Verpflichtung von Dennis Merten als künftigem Coach des Verbandsligisten SG Walluf ist es erst recht. „Die SG Walluf 1932 e.V. freut sich, die Verpflichtung von Dennis Merten als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft zur Saison 2026/27 bekanntgeben zu können“, bestätigt Vorstandsmitglied Sebastian Meckel im Namen der Clubführung.

Mit Dennis Merten gewinne man einen Coach, „der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zum Verein passt. Der gebürtige Rheingauer ist in der regionalen Fußballszene bestens vernetzt und bringt neben seiner regionalen Verbundenheit eine hohe fachliche Expertise mit,“ versprüht Meckel mit dieser Verpflichtung Aufbruchstimmung, nachdem die aktuelle Runde mit einem 0:8 beim TSV Steinbach Haiger II ausgeklungen war. Und überhaupt die Mannschaft, im krassen Gegensatz zur Hinserie, im laufenden Jahr generell nicht mehr viel gerissen hat.

Was Dennis Merten, der Vollblutfußballer mit Wurzeln beim Rheingauer Nachbarn SSV Hattenheim, nicht als Hypothek, sondern für sich als ganz besonderen Ansporn sieht. „Fußball geht nur mit Arbeit für alle“, hat er seinen künftigen Schützlingen, sprich denjenigen des aktuellen Kaders, die der SGW treu bleiben, schon einmal eingeimpft. Ein gutes Grundgerüst sei vorhanden, „alle mit gutem Verbandsliga-Niveau“, braucht sich die Mannschaft nach dem Gefühl des 33-Jährigen nicht zu verstecken. Zumal ja Zugänge feststehen oder in Arbeit sind. Aber auch Abgänge sind zu verkraften. Jetzt ist auch klar, dass Nazeem Aboubakari den Verein verlässt. Die Spur führt zum Klassengefährten Türkischer SV.

Walluf-Part zusätzlich zum Hauptjob in der U21 der Eintracht

Für Dennis Merten wird es eine Zusatzaufgabe, die er ab dem Sommer zu stemmen hat. Schließlich wird er seinen hauptberuflichen Part als Co-Trainer in der Hessenliga-U21 von Eintracht Frankfurt beibehalten. Vor der Doppelbelastung ist ihm nicht bange, „sonst hätte ich es in Walluf nicht gemacht“, führt er an.

Für die SGW-Verantwortlichen ist die Kombination „aus hoher fachlicher Qualität, moderner Fußballphilosophie und regionaler Identifikation ausschlaggebend“. sagt Sebastian Meckel: „Dennis kennt den Verein, das Umfeld und viele Spieler bereits sehr gut. In den Gesprächen hat er uns mit seiner klaren Vorstellung von Fußball, seiner Persönlichkeit und seiner Leidenschaft für die Entwicklung von Mannschaften überzeugt. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Trainer ist, um den eingeschlagenen Weg der SG Walluf erfolgreich weiterzuführen.“

Schauen, was in der Verbandsliga als Chefcoach geht, Ideen und Philosophie einbringen, schaut Dennis Merten seinerseits nach vorne und hat eine Platzierung Richtung Rang sieben im Auge, ohne sich irgendwie genau festlegen zu wollen. Zuvor waren die Wallufer für ihre A-Liga-Formation bereits im Rheingau fündig geworden: Max Merken von A-Liga-Meister SV Johannisberg übernimmt im Sommer.