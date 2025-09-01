SG Walluf II: Kevin Faist zieht „schweren Herzens“ die Reißleine

Walluf. Die Entscheidung ist ihm alles andere als leicht gefallen, schließlich ist die SG Walluf sein Heimatverein. Doch nun ist für Kevin Faist das Trainer-Engagement beim A-Liga-Team der SGW beendet.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Es ist eine saubere Trennung. Ich habe zum Abschied noch ein paar Worte ans Team gerichtet, was sich aus meiner Sicht ändern muss. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr die ganze Gruppe erreiche. Letzten Endes hat es nicht gepasst“, führt Kevin Faist an. Auch die personell angespannte Lage im Verein mit etlichen schweren Verletzungen im Bereich des Verbandsliga-Kaders habe etwas mit reingespielt, schildert der 36-Jährige, der auf eine Zeit beim SV Erbach zurückblickt und davor schon einmal die Wallufer Zweite gecoacht hatte. Er wolle nun zunächst eine Knieverletzung auskurieren, ferner den Fokus auf die Familie richten, sagt Faist, schließt ein Comeback als Spieler aber nicht aus.