SG Walluf holt Trio vom SV Wiesbaden

Kürzlich mit dem SVW abgestiegen, geht künftig für Nachbar Walluf auf Torejagd: Julian Bill (im Bild). – Foto: Pia Pfeifer

Während Julian Bill in der Offensive flexibel einsetzbar ist, kann Elijah Brunner mehrere Defensivpositionen bekleiden. Ben Preuße ist auf der rechten Außenbahn zuhause. "Wir waren schon letztes Jahr dran. Sie hatten ein gutes Gespräch mit Dennis Merten und fanden das Projekt sehr interessant, haben sich dann für den Wechsel entschieden - mit dem Hintergrund, dass der Kontakt schon bestand", sagt SG-Vorstandsmitglied Sebastian Meckel.

Hasenstab tritt kürzer, Nagayoshi verlässt Walluf

Mit Joel Sintieu Tientcheu (zuletzt Germania Okriftel) und dem jungen Torhüter Joah Schneider (SV Gonsenheim) verkündet Meckel zwei weitere Neuzugänge. Stammkeeper Tim Burghold hört bekanntermaßen auf, Stürmer Max Hasenstab werde aufgrund seiner Verletzung kürzertreten. Seiichi Nagayoshi wird derweil laut Meckel Walluf nach einer Saison wieder verlassen - wohin die Reise geht, ist allerdings noch unbekannt. Die Abgänge von Nico Hernandez (TuS Hornau), Nazeem Aboubakari (Türkischer SV), Marvin Kauer (Spvgg. Eltville), Robert Koßmagk (SV Erbenheim) und Bastian Bsullak (SG Hüffelsheim) standen bereits seit geraumer Zeit fest.

Caner Cangir steht Merten als Co-Trainer zur Seite

Fest steht auch, dass Caner Cangir als Co-Trainer den Betreuerstab der Rheingauer komplettiert. "Er ist ein enger Vertrauter von Dennis aus Hattenheim", berichtet Meckel, der sein Team gut für die kommende Saison gewappnet sieht.