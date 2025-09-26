 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Seiichi Nagayoshi (im Bild) wird der SG Walluf am Sonntag gegen Ederbergland wieder zur Verfügung stehen.
Seiichi Nagayoshi (im Bild) wird der SG Walluf am Sonntag gegen Ederbergland wieder zur Verfügung stehen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

SG Walluf hofft auf Leistungssteigerung gegen Ederbergland

Zwei Urlaubs-Rückkehrer sollen Rheingauern nach 0:5 in Waldbrunn wieder mehr Halt geben

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Ederbergland
SG Walluf
Matthias Dworschak
Matthias Dworschak
Ruben Monteiro-Carvalho
Ruben Monteiro-Carvalho

Walluf. Die SG Walluf muss weiterhin auf einige Stammkräfte verzichten, was sich auch beim 0:5 in Waldbrunn am vergangenen Samstag zeigte. Im Heimspiel gegen den FC Ederbergland (So, 15 Uhr) kehren Ruben Monteiro-Carvalho und Seiichi Nagayoshi aus dem Urlaub zurück, Monther Alahmed sah in Waldbrunn die Ampelkarte, wird folglich fehlen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:00

„Eine ganz schwere Aufgabe. Wenn man auf die Tabelle schaut, kann man sich berechtigte Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen. Dafür müssen wir jedoch eine andere Leistung zeigen“, sagt Wallufs Coach Matthias Dworschak.

Aufrufe: 026.9.2025, 15:00 Uhr
Lauris OmmertAutor