SG Walluf hofft auf Leistungssteigerung gegen Ederbergland

Walluf. Die SG Walluf muss weiterhin auf einige Stammkräfte verzichten, was sich auch beim 0:5 in Waldbrunn am vergangenen Samstag zeigte. Im Heimspiel gegen den FC Ederbergland (So, 15 Uhr) kehren Ruben Monteiro-Carvalho und Seiichi Nagayoshi aus dem Urlaub zurück, Monther Alahmed sah in Waldbrunn die Ampelkarte, wird folglich fehlen.