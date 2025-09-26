Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Seiichi Nagayoshi (im Bild) wird der SG Walluf am Sonntag gegen Ederbergland wieder zur Verfügung stehen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
SG Walluf hofft auf Leistungssteigerung gegen Ederbergland
Zwei Urlaubs-Rückkehrer sollen Rheingauern nach 0:5 in Waldbrunn wieder mehr Halt geben
Walluf. Die SG Walluf muss weiterhin auf einige Stammkräfte verzichten, was sich auch beim 0:5 in Waldbrunn am vergangenen Samstag zeigte. Im Heimspiel gegen den FC Ederbergland (So, 15 Uhr) kehren Ruben Monteiro-Carvalho und Seiichi Nagayoshi aus dem Urlaub zurück, Monther Alahmed sah in Waldbrunn die Ampelkarte, wird folglich fehlen.
„Eine ganz schwere Aufgabe. Wenn man auf die Tabelle schaut, kann man sich berechtigte Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen. Dafür müssen wir jedoch eine andere Leistung zeigen“, sagt Wallufs Coach Matthias Dworschak.