SG Walluf hebt nicht ab

Walluf. Das 2:0 gegen den SV Zeilsheim war für die SG Walluf der siebte Sieg aus acht Spielen. Trotz Tabellenführung gibt man sich jedoch gelassen. „Damit lebt es sich gut, wir können es aber sehr gut einordnen“, betont Coach Matthias Dworschak, der anfügt: „Eine tolle Momentaufnahme, bei der wir jedoch nicht in Euphorie verfallen“.