Voll eingeschlagen: Ruben Monteiro-Carvalho (mitte) ist jetzt schon ein absoluter Leistungsträger bei der SG Walluf, fehlt dennoch beim schweren Auswärtsspiel in Waldbrunn. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
SG Walluf hebt nicht ab
Beim derzeitigen Verbandsliga-Tabellenführer verfällt man nicht in Euphorie +++ Am Samstag fehlen zwei weitere Leistungsträger urlaubsbedingt
Walluf. Das 2:0 gegen den SV Zeilsheim war für die SG Walluf der siebte Sieg aus acht Spielen. Trotz Tabellenführung gibt man sich jedoch gelassen. „Damit lebt es sich gut, wir können es aber sehr gut einordnen“, betont Coach Matthias Dworschak, der anfügt: „Eine tolle Momentaufnahme, bei der wir jedoch nicht in Euphorie verfallen“.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Denn da ist ja noch die angespannte Personalsituation, die angesichts der schweren Verletzungen von Stammkräften wie Jan Löwer und Marvin Esser weiterhin Thema ist. Beim FC Waldbrunn (Sa, 15 Uhr) werden Ruben Monteiro-Carvalho – traf doppelt gegen Zeilsheim – und Seiichi Nagayoshi urlaubsbedingt fehlen. „Es darf keiner mehr dazukommen“, weiß auch Dworschak, dessen aktuell dünn besetzter Kader aber in der Laga scheint, Bäume auszureißen.