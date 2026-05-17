SG Walluf hält gut dagegen

Hadamar. Vor der Partie vermeldete Sebastian Meckel aus dem SG-Vorstand die Rückkehr von Niklas Berger (SG Rauenthal/M.) und Nils Balder, der beim Frankfurter Gruppenliga-Ost-Meister Spvgg. Neu-Isenburg als Torschütze und Vorlagengeber glänzt. „Ausschlaggebend für beide Spieler waren insbesondere die enge Freundschaft untereinander, die starke Kameradschaft innerhalb der Mannschaft sowie das vertraute Umfeld und der Freundeskreis bei der SG Walluf“, führt Meckel an.
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Außerdem positiv: Kapitän Marvin Esser und Jan Löwer haben für die kommende Saison zugesagt. „Beide arbeiten aktuell nach ihren Kreuzbandverletzungen intensiv im Aufbautraining und befinden sich bereits wieder am Ball“, schildert Meckel. Der bisherige SGler Nico Hernandez schließt sich derweil dem Aufstiegskandidaten TuS Hornau an. Auch Hadamar will nach oben, stieß aber auf den erbitterten Widerstand der Rheingauer, die robust dagegenhielten, insgesamt in der Defensive stark arbeiteten.
Bis nach der Pause ein Ballverlust das 1:0 durch Leon Wilki einleitete. Der Torschütze kam in der Folge über links, gab nach innen, wo Jonas Dalbert den Ball denkbar unglücklich ins eigene Netz bugsierte. In der Endphase passte Paul Lutterbüse zu Maurice Schulz, der auf 2:1 stellte. Mehr war nicht mehr drin. Aus Sicht von SG-Betreuer Patrick Fehlau ein verdienter Sieg, „aber wir haben das 90 Minuten sehr gut gemacht“, schöpft er Mut fürs Donnerstag-Derby gegen den SVW.
SG Walluf: Höser; Gerwalt, Dimter, Dalbert, Fosuhene (68. Nagyoshi), Aboubakari (55. Alahmed) Lutterbüse, Filali Baba (72. Schulz), Julius Buff, Bienek, Monteiro-Carvalho.
Tore: 1:0 Wilki (52.), 2:0 Eigentor Dalbert (64.), 2:1 Schulz (84.). – Zuschauer: 150.