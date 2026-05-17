SG Walluf hält gut dagegen Rheingauer unterliegen dem Aufstiegs-Anwärter Hadamar nur knapp mit 1:2 von Stephan Neumann · Heute, 18:37 Uhr · 0 Leser

Die SG Walluf unterlag knapp beim SV Rot-Weiß Hadamar. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Hadamar. Vor der Partie vermeldete Sebastian Meckel aus dem SG-Vorstand die Rückkehr von Niklas Berger (SG Rauenthal/M.) und Nils Balder, der beim Frankfurter Gruppenliga-Ost-Meister Spvgg. Neu-Isenburg als Torschütze und Vorlagengeber glänzt. „Ausschlaggebend für beide Spieler waren insbesondere die enge Freundschaft untereinander, die starke Kameradschaft innerhalb der Mannschaft sowie das vertraute Umfeld und der Freundeskreis bei der SG Walluf“, führt Meckel an.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Außerdem positiv: Kapitän Marvin Esser und Jan Löwer haben für die kommende Saison zugesagt. „Beide arbeiten aktuell nach ihren Kreuzbandverletzungen intensiv im Aufbautraining und befinden sich bereits wieder am Ball“, schildert Meckel. Der bisherige SGler Nico Hernandez schließt sich derweil dem Aufstiegskandidaten TuS Hornau an. Auch Hadamar will nach oben, stieß aber auf den erbitterten Widerstand der Rheingauer, die robust dagegenhielten, insgesamt in der Defensive stark arbeiteten.