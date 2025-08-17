SG Walluf geht als Tabellenführer ins Verbandsliga-Derby

Walluf. Die SG Walluf grüßt als Verbandsliga-Tabellenführer, Aufsteiger Türkischer SV hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Wiesbaden nach 2:0-Führung noch eine Bauchlandung erlebte. Biebrich 02 beeindruckt mit einem 4:0. Jetzt wartet die große Englische Derby-Woche: Start am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Duell SV Wiesbaden gegen Türkischer SV. Am Donnerstag (20 Uhr) heißt der lokale Hit SG Walluf gegen Biebrich 02 und am Sonntag (15 Uhr) Türkischer SV gegen SG Walluf – größerer Zuschauerzuspruch mutmaßlich gewährleistet.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Der Chipp-Ball von Mirko Dimter gelangte genau zu Max Hasenstab, der unten rechts verwandelte. Einzig die Chancenverwertung blieb ein Wallufer Manko, ansonsten griffen die Rädchen ineinander: Dimter und Bastian Bsullak sorgten einschließlich mit Keeper Willi Bonnet für eine stabile Defensive und vorne brillierte Ruben Monteiro-Carvalho.
Von Monther Alahmed und Jonas Dalbert in Szene gesetzt, traf er herrlich per Volleykracher, anschließend nach einem Gäste-Schnitzer noch per Heber. „Wir wollten unbedingt auf neun Punkte stellen und uns damit einen Riesen-Push fürs Derby gegen Biebrich holen“, frohlockte SG-Betreuer Patrick Fehlau nach starker Teamleistung. Allerdings fehlt nun am Donnerstag Julius Buff urlaubsbedingt.
SG Walluf: Bonnet; Nagayoshi, Dimter, B. Bsullak, Dalbert, Alahmed (82. Kossmagk), Kauer, Julius Buff (82. Filali Baba), Monteiro-Carvalho (75. Hernandez), M. Hasenstab (73. Schulz), Aboubakari (65. Prasser).
Tore: 1:0 Hasenstab (44.), 2:0, 3:0 Monteiro-Carvalho (62./81.). – Zuschauer: 120