SG Walluf: Gegen Hadamar ans Limit gehen

Walluf. Es ist wie verhext beim Verbandsligisten SG Walluf: Zur Liste der Langzeitverletzten kamen zuletzt noch Sperren durch Rote Karten oder die Gelb-Rote gegen Monther Alahmed, der gegen RW Hadamar (So., 15 Uhr) wieder dabei ist. Während Schlüsselspieler Ruben Monteiro-Carvalho (letztmals gesperrt) und Mehdi Filali Baba (sah beim 1:3 in Heuchelheim Rot/Strafmaß steht aus) fehlen werden.
In Summe eine allwöchentlich „anstrengende“ Situation, bei der Chefcoach Matthias „Adi“ Dworschak aber mit jedem Tag, mit dem das nächste Spiel näher rückt, neuen Ansporn verspürt, mit den verfügbaren Spielern „ans Limit zu gehen“. Wie beim 0:0 gegen Hornau, dem einzigen Remis neben bislang sechs Heimsiegen.
„Hadamar hat hohe Ansprüche, nun in seine Rolle gefunden und sich in einen Flow gearbeitet“, weiß Dworschak. Doch genau das ist aus Sicht der Rheingauer auch der Anreiz, dem von Maurice Burkhardt trainierten Team, das zuletzt 11:2 gegen Okriftel gewann, alles abzuverlangen. Möglicherweise ist der genesene Max Hasenstab nach seinem Kurzeinsatz in Heuchelheim ein Thema für die Startelf.