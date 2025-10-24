Adi Dworschak und Kevin Detloff stehen vor dem allwöchentlichen Kaderpuzzle: Neben den Langzeitverletzten kommen bei der SG Walluf auch einige Gesperrte dazu. – Foto: RSCP Photo - Archiv

SG Walluf: Gegen Hadamar ans Limit gehen Ungeachtet der dauerhaften Personalmisere bauen Rheingauer im Verfolgerduell auf Heim- und Willensstärke

Walluf. Es ist wie verhext beim Verbandsligisten SG Walluf: Zur Liste der Langzeitverletzten kamen zuletzt noch Sperren durch Rote Karten oder die Gelb-Rote gegen Monther Alahmed, der gegen RW Hadamar (So., 15 Uhr) wieder dabei ist. Während Schlüsselspieler Ruben Monteiro-Carvalho (letztmals gesperrt) und Mehdi Filali Baba (sah beim 1:3 in Heuchelheim Rot/Strafmaß steht aus) fehlen werden.

In Summe eine allwöchentlich „anstrengende" Situation, bei der Chefcoach Matthias „Adi" Dworschak aber mit jedem Tag, mit dem das nächste Spiel näher rückt, neuen Ansporn verspürt, mit den verfügbaren Spielern „ans Limit zu gehen". Wie beim 0:0 gegen Hornau, dem einzigen Remis neben bislang sechs Heimsiegen.