SG Walluf für das Topspiel gewappnet 6:0 über Okriftel vor Hit gegen den Türkischen SV von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Max Hasenstab (r.) und Julius Buff trafen für die SG Walluf. Archivfoto: Pia Pfeifer

Walluf. Verbandsligist SG Walluf ist für das Topspiel gegen den Türkischen SV (So., 15 Uhr) gewappnet. Vorher geht es im Pokal nach Wallrabenstein (Mi., 20 Uhr). Gegen Germania Okriftel hieß es für die Mannschaft von Chefcoach Matthias Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff – beide bleiben 2026/27 – am Ende 6:0 (2:0): „Erst haben wir uns ein bisschen schwergetan, nach der Pause war es aber fußballerisch überzeugend und letztlich souverän“, lobte Betreuer Patrick Fehlau.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Einschließlich Rückkehrer Daniel Bienek und den Zugängen Paul Lutterbüse, Julian Gerwalt und Dillon Fosuhene. Auch die Einwechslungen zündeten. So wurde Nazeem Aboubakari zum Vorbereiter und Torschützen.