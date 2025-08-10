SG Walluf feiert zweiten Sieg mit Hasenstab-Gala

Vor der Partie hatten die Rheingauer den vierten personellen Nackenschlag der jungen Runde zu verkraften: Bei Daniel Bienek ist das Worst-Case-Szenario eingetreten: Adduktorenabriss im Schambeinbereich, verbunden mit einer Operation im September, bestätigt Trainer Adi Dworschak. Nach Jan Löwer (Kreuzband- und Meniskusriss), Marvin Esser (Riss des vorderen Kreuzbands) und Vlorim Jonuzi (Kreuzbandriss) der vierte SG-Spieler, der für den Rest des Jahres ausfällt. Davon abgesehen fanden Dworschak und sein Co-Trainer Kevin Detloff offenbar die optimale Lösung, um Torjäger Löwer zu ersetzen.

Max Hasenstab trat in seine Fußstapfen, legte per Doppelpack vor (darunter der Kopfball zum 1:0) und erzielte nach dem Anschlusstor der Gäste auch prompt das 3:1 (29.). Am Ende wurde er nach insgesamt vier Treffern, zwei Mal hatte Nazeem Aboubakari von Außen aufgelegt, mit großem Applaus in der 72. Minute ausgewechselt. Speziell in der ersten Hälfte attestierte SG-Betreuer Patrick Fehlau „von allen eine überragende Leistung“. Einschließlich Torwart Tim Burghold, der einen Ball aus dem Winkel fischte. Trotz der Ausfälle haben die Wallufer, die nun Juno Burg empfangen (So., 15 Uhr), viel Qualität im Kader.