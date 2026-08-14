SG Walluf feiert den ersten Heimsieg

Der Wallufer Jan Löwer feierte bei seinem zweiten Spiel nach langer Leidenszeit gleich einen Torerfolg. – Foto: Frank Heinen (Archiv)

Walluf. Am Donnerstagabend war am Wallufer Rheinufer der Teufel los. Der Brand auf dem Restaurantschiff „Die Schwabbel“ sorgte für Aufsehen. „Man hat den Rauch gesehen, es hat unser Spiel aber nicht beeinträchtigt“, sagte Dennis Merten, der zeitgleich mit dem Fußball-Verbandsligisten SG Walluf auf dem gut 200 Meter entfernten Sportplatz im Johannisfeld einen 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Dietkirchen feierte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Bienek mit einem sehenswerten Heber

Mateo Matijevic besorgte per Kopf die 1:0-Führung (20.). „Nach der Pause haben wir uns dann kurz schwergetan“, sagte Merten. Daniel Bienek brachte die Rheingauer aber mit einem sehenswerten Heber aus rund 40 Metern endgültig auf die Siegerstraße (53.). Maurice Schulze (55.) und der eingewechselte Jan Löwer nach seiner rund zehnmonatigen Verletzungspause mit dem 4:0 in der 77. Minute machten endgültig den Deckel drauf. „Insgesamt bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Auch unsere Defensive war sehr aufmerksam und unterband die Dietkirchener Konter“, freute sich der 33-jährige Merten über den ersten Erfolg im zweiten Heimspiel. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die SG auswärts bei TuRa Niederhöchstadt weiter.