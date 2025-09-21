SG Walluf: Fass ist übergelaufen

Waldbrunn. Gastgeber FC Waldbrunn präsentierte sich stark, die Gäste der SG Walluf hatten dagegen neuerliche personelle Hiobsbotschaften zu verkraften. Trotzdem war für die Rheingauer die Chance zur Führung da - am Ende stand aber eine 0:5-Niederlage, die SG-Coach Matthias Dworschak einzuordnen wusste.
Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt
FC Waldbrunn – SG Walluf 5:0 (2:0). – Die extrem angespannte personelle Lage – lediglich Maurice Schulz und Patrick Fehlau saßen als Einwechselspieler auf der Bank – brachte bei den Rheingauern in Verbindung mit dem Spielverlauf „das Fass zum Überlaufen“, wie Trainer Matthias „Adi“ Dworschak konstatieren musste. Wo doch zu den Verletzten und aktuellen Urlaubern mit Stammkeeper Tim Burghold (Hüftverletzung) und Stürmer Max Hasenstab (Fußzehfraktur) nun noch weitere Ausfälle dazugekommen sind. Bei Tim Burghold sei die Rückkehr zwischen die Pfosten zeitlich offen, bei Max Hasenstab rechne er mit etwa vier bis sechs Wochen Pause, sagt der SG-Coach, der im Gastspiel beim FC Waldbrunn zunächst nach Foul an Monther Alahmed einen Elfmeterpfiff für die eigenen Farben registrierte.
Doch vom Punkt scheiterte Julius Buff an Torhüter Leon Hasselbach. Quasi in der nächsten Aktion kamen die kompakten Gastgeber durch Yuki Iwamoto zur Führung. Er war es auch, der wenig später auf 2:0 und direkt nach der Pause auf 3:0 stellte. Die Gelb-Rote Karte gegen Alahmed, der damit gegen den FC Ederbergland (So., 15 Uhr) gesperrt ist, rundeten den bitteren Wallufer Tag ab. Hinzu kommt, dass Nazeem Aboubakari noch an den Folgen eines Fersensporns laboriert. Was erklärt, dass er in der Regel nicht 90 Minuten durchspielt. Ausfälle und Angeschlagene kompensieren, das wird für Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff nun zur Herkulesaufgabe. Die eingefahrenen sieben Siege und damit 21 Punkte sind aber ein Faustpfand dafür, diese schwierige Phase zu meistern. „Wir sehen zu, wie wir uns für Ederbergland aufstellen“, bleibt Dworschak positiv gesinnt.
SG Walluf: Bonnet; Dimter (59. Schulz), B. Bsullak, Hernandez, Dalbert, Prasser, Kauer, Alahmed, Julius Buff, Aboubakari (85. Fehlau), Filali Baba.
Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Iwamoto (29./30./49.), 4:0 L. Scholl (72.), 5:0 Henrich (89.). – Gelb-Rot: Alahmed (62.). – Zuschauer: 150.