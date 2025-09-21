Kein guter Tag für die von Personalsorgen gebeutelte SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer

SG Walluf: Fass ist übergelaufen Angespannte personelle Lage und Spielverlauf erklären 0:5 beim FC Waldbrunn+++Weitere verletzungsbedingte Ausfälle und eine Gelb-Rot-Sperre sind nun zu verkraften

Waldbrunn. Gastgeber FC Waldbrunn präsentierte sich stark, die Gäste der SG Walluf hatten dagegen neuerliche personelle Hiobsbotschaften zu verkraften. Trotzdem war für die Rheingauer die Chance zur Führung da - am Ende stand aber eine 0:5-Niederlage, die SG-Coach Matthias Dworschak einzuordnen wusste.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt FC Waldbrunn – SG Walluf 5:0 (2:0). – Die extrem angespannte personelle Lage – lediglich Maurice Schulz und Patrick Fehlau saßen als Einwechselspieler auf der Bank – brachte bei den Rheingauern in Verbindung mit dem Spielverlauf „das Fass zum Überlaufen“, wie Trainer Matthias „Adi“ Dworschak konstatieren musste. Wo doch zu den Verletzten und aktuellen Urlaubern mit Stammkeeper Tim Burghold (Hüftverletzung) und Stürmer Max Hasenstab (Fußzehfraktur) nun noch weitere Ausfälle dazugekommen sind. Bei Tim Burghold sei die Rückkehr zwischen die Pfosten zeitlich offen, bei Max Hasenstab rechne er mit etwa vier bis sechs Wochen Pause, sagt der SG-Coach, der im Gastspiel beim FC Waldbrunn zunächst nach Foul an Monther Alahmed einen Elfmeterpfiff für die eigenen Farben registrierte.