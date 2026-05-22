SG Walluf Derbysieger, SV Wiesbaden in höchster Not

Kontraste im Wallufer Johannisfeld: Die SG-Spieler erleichtert, die des SV Wiesbaden frustriert. – Foto: Pia Pfeifer

Walluf. Wenigstens noch den Relegationsplatz halten, beim Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden sind die Ansprüche nach total verkorkster Rückrunde bescheiden geworden. Beim Nachbarn SG Walluf hatte die ebenfalls bescheidene zweite Saisonhälfte vor dem Derby zur Trennung von Chefcoach Matthias Dworschak und Co-Trainer Kevin Detloff geführt. Beim 4:3-Erfolg für die Rheingauer führten die nach schweren Verletzungen am Comeback arbeitenden Spieler Marvin Esser und Jan Löwer Regie.

„Sie haben gepusht und viel Input gegeben“, lobte Wallufs Betreuer Patrick Fehlau das Engagement des Interims-Duos, das auch nächsten Donnerstag zum Abschluss bei Steinbach Haiger II die Mannschaft betreuen wird. Maurice Schulz war bei den Gastgebern mit drei Treffern der Mann des Abends. 2:0 hieß es schnell für die SG, ehe Athanasios Nakos (nächste Runde bei Hellas Schierstein) verkürzte. „In den ersten 15 Minuten waren wir in allen Belangen einfach nur schlecht, wirkten gehemmt. Ab dem 2:1 haben wir am Spiel teilgenommen“, reflektierte SVW-Sportchef Yildirim Sari.

SVW: Jetzt zumindest Relegationsplatz halten

In der zweiten Hälfte der wilden Partie brachte ein Schulz-Doppelschlag (beide Male bereitete Felix Prasser vor) die scheinbare 4:1-Vorentscheidung. Doch der Sportverein bäumte sich gegen kräftemäßig nachlassende Wallufer, die zwei Alutreffer verzeichneten, noch einmal auf. Hiroki Torinomi und Kevin Faro stellten auf 4:3. Dazu kamen weitere Chancen auf beiden Seiten, beim Sportverein durch den auf der Linie geklärten Heber von Julian Bill und den Lattentreffer von Yassin Khamal. „Wir hätten unseren Aufwand belohnen können. Jetzt bleibt nur der Matchball, zumindest den Relegationsplatz zu halten. Alles Jammern hilft nicht“, blickt Sari zunächst auf das Samstag-Gastspiel des Drittletzten Limburg 07 bei SF/BG Marburg und die Partie des Fünftletzten TSF Heuchelheim beim Türkischen SV (Sa., 15 Uhr). Bevor am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den SSC Juno Burg die Würfel fallen.

Bei den Wallufern, deren Keeper Jonathan Höser in zwei Eins-gegen-eins-Duellen gerettet hatten, war die Erleichterung über das Erfolgserlebnis groß. „Die Jungs haben sich aufgerieben“, verspürte Patrick Fehlau Einsatz am Limit.