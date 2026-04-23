 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SG Walluf brechen Säulen weg

Nach dem angekündigten Abgang von Bastian Bsullak kündigen sich bei der SG Walluf weitere Abschiede an

von Stephan Neumann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Jonas Dalbert (rechts) wechselt im Sommer von der SG Walluf zum SV Gonsenheim.
Jonas Dalbert (rechts) wechselt im Sommer von der SG Walluf zum SV Gonsenheim. – Foto: Frank Heinen

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
07 Limburg
SV Wiesbaden
SG Walluf

Wiesbaden. Verbandsligist SG Walluf verliert einen weiteren Leistungsträger: Jonas Dalbert, seit 2019 im Dress der Rheingauer, verändert sich zur neuen Saison zum SV Gonsenheim in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der 28-jährige Linksfuß ist bei der SG an Muster an Konstanz und Einsatz. Jetzt sucht er die höherklassige Herausforderung. Zuvor hatte Defensiv-Youngster Bastian Bsullak seinen Abschied angekündigt, ohne sein Ziel zu nennen. Stammkeeper Tim Burghold zollt dem Aufwand für die Verbandsliga Tribut, wird ebenfalls Walluf verlassen und allenfalls noch auf unterer Liga-Ebene spielen, bestätigt SG-Coach Matthias Dworschak.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:00

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Sieben Zusagen beim SV Wiesbaden

Beim SV Wiesbaden, der beim Hadamar-Bezwinger TSV Steinbach Haiger II vor einer hohen Hürde steht, vermeldet Sportchef Yildirim Sari aus dem aktuellen Kader Zusagen für 2026/27 - ausgehend vom Verbandsliga-Verbleib. Torhüter Silvan Sevinc sowie die Feldspieler Ben Preusse, Jason Ptak, Tim Maurer, Pablo Romero Centeno, Sohaib Benikhlef und Ruven Bertel bleiben an Bord.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:00