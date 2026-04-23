SG Walluf brechen Säulen weg

Jonas Dalbert (rechts) wechselt im Sommer von der SG Walluf zum SV Gonsenheim. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. Verbandsligist SG Walluf verliert einen weiteren Leistungsträger: Jonas Dalbert, seit 2019 im Dress der Rheingauer, verändert sich zur neuen Saison zum SV Gonsenheim in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der 28-jährige Linksfuß ist bei der SG an Muster an Konstanz und Einsatz. Jetzt sucht er die höherklassige Herausforderung. Zuvor hatte Defensiv-Youngster Bastian Bsullak seinen Abschied angekündigt, ohne sein Ziel zu nennen. Stammkeeper Tim Burghold zollt dem Aufwand für die Verbandsliga Tribut, wird ebenfalls Walluf verlassen und allenfalls noch auf unterer Liga-Ebene spielen, bestätigt SG-Coach Matthias Dworschak.