SG Walluf bietet Vizemeister Hornau Paroli

Bei der Premiere von SG-Coach Dennis Merten traf die Mannschaft auf TuS Hornau. Julius Buff, Kapitän der Wallufer, traf zum zwischenzeitlichen 1:0. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

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SG Walluf - TuS Hornau 2:2 (1:1)

Premiere für den neuen SG-Coach Dennis Merten, der die Zugänge Joah Schneider (Tor), Leo Zaltenbach, Mateo Matijevic und Ben Preuße sowie Rückkehrer Nils Balder in der Startelf aufbot. Während beim Gast der Ex-Wallufer Nico Hernandez begann. Und es ging intensiv zur Sache. Julius Buff eroberte den Ball, legte ihn sich vor und schloss zum 1:0 ab. Zwischen der 30. und 45. Minute war Hornau am Drücker. Luca Morlac schaffte das 1:1, anschließend zeigte Teamgefährte Roan Heller beim Foulelfmeter Nerven, zielte über den von Joah Schneider gut gehüteten SG-Kasten. Schneider fiel auch durch gute Pässe bei der Spieleröffnung auf. Nach dem Wechsel fand der Fernschuss von Ruben Carvalho den Weg ins Ziel - Gäste-Keeper Brandon Dorth sah nicht gut aus, sein Abwehrversuch landete am Innenpfosten, von dort prallte der Ball hinter die Linie. Nach beiderseitigen Chancen im Finish blieb es beim 2:2 „Die Intensität war hoch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Jungs“, zog Dennis Merten Bilanz. Hornaus Coach Andreas Klöckner haderte: „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen und haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir haben erneut Punkte liegen gelassen.“ Im SG-Kollektiv überzeugte Leo Zaltenbach als Innenverteidiger, nach langer Verletzungspause kam Jan Löwer zu seinem Comeback. Am Donnerstag (20 Uhr) geht es für Walluf gegen Dietkirchen im heimischen Johannisfeld gleich weiter, ehe am Sonntag (15 Uhr) das Auswärtsspiel bei TuRa Niederhöchstadt folgt.