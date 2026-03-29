SG Walluf beendet Negativserie, Zeilsheim macht Schick zum Chef

Wieder alles im Lot bei der SG Walluf, die das 2:0 von Nazeem Aboubakari, Zweiter von rechts, bejubelt.einen Wallufer Treffer in Zeilsheim. – Foto: Frank Heinen

Region. Die Durststrecke der SG Walluf hat in Zeilsheim ein Ende gefunden. Im Frankfurter Westen gab es für die Rheingauer einen 3:0-Auswärtssieg. Für die Zeilsheimer gab es trotz der Niederlage eine positive Nachricht zu verkünden.

Nach zuvor drei Niederlagen gelang ohne den verhinderten Chefcoach Matthias Dworschak unter Co-Trainer Kevin Detloff die Rückkehr in die Erfolgsspur. „Es geht einfach nur zusammen. Mit Herz, Leidenschaft und Willen. Das war in dieser Hinsicht eine top geschlossene Leistung“, lobte Detloff die Mannschaft, die vom Start weg hellwach war. Ruben Monteiro-Carvalho tat sich als zweifacher Torschütze und Vorlagengeber zum 2:0 hervor – doch am Ende zählte nur, dass ich die Rheingauer als Einheit präsentierten. Weiter geht es für die SG am 12. April gegen Waldbrunn (15 Uhr).

Der SV Zeilsheim bleibt durch die Niederlage weiter mit Abstiegssorgen. Stand jetzt würde ein Team in die Verbandsliga Mitte absteigen (Waldgirmes). Was wiederum bedeuten würde, dass der Verbandsliga-Viertletzte in die Relegation müsste. Dieser Platz, den aktuell der kommende Gegner Heuchelheim belegt, ist nur vier Zähler entfernt. Insofern hat vor allem die kommende Partie der Zeilsheimer immense Bedeutung. Gegen Walluf hatte das Team einen "gebrauchten Tag", wie der Vorsitzende Peter Strauch feststellte.

Robert Schick "kennt und lebt den Fußball"

Dafür kann der Vereinschef Vollzug in Sachen Trainer vermelden. Denn Trainer Robert Schick bleibt auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie. Der als Interimscoach gestartete Ex-Profi hat das Team stabilisiert, kann bisher mit 20 Punkten aus 13 Spielen eine ordentliche Bilanz vorweisen. "Er kommt gut an, redet viel mit der Mannschaft und geht auf die einzelnen Spieler ein. Er bietet abwechslungsreiches Training, kennt und lebt den Fußball und identifiziert sich sehr stark mit unserem Verein. Wir sind sehr zufrieden und können nun auch in die Gespräche mit den Spielern gehen", sagt Peter Strauch. Fix ist bereits der Verbleib des Kapitäns: André Fließ hat für die kommende Runde zugesagt.

Tore: 0:1 Monteiro-Carvalho (16.), 0:2 Aboubakari (41.), 0:3 Monteiro-Carvalho (52.). (36.). – Zuschauer: 70.





