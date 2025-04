SG Waldsolms will krisenhaftes Frühlingserwachen beenden

Waldsolms. Nicht so wirklich rund ist bislang das Sportjahr 2025 für den Fußball-Gruppenligisten SG Waldsolms gelaufen. Nach nur einem Sieg (3:1 am 8. März gegen den SV Bauerbach) gegenüber vier Niederlagen, zuletzt drei in Folge, ist der Dauerteilnehmer in Hessens dritthöchster Spielklasse mit seinen 29 Punkten mittlerweile auf Relegationsrang 13 abgerutscht - bei nur einem Zähler Abstand zur Abstiegszone. Und so verdient die kommende Auswärtspartie bei aktuellen Vorletzten SF/BG Marburg II (24 Punkte) am Sonntag um 17.45 Uhr auf dem Kunstrasen am Marburger Zwetschenweg durchaus das Prädikat „richtungsweisend“.