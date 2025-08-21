 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Felix Fecke und die SG Waldsolms verlieren in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg trotz Führung gegen die SG Kinzenbach. (Archivfoto) © Jens Kaliske
SG Waldsolms verliert nach Führung gegen Kinzenbach

Teaser GL GI/MR: +++ Gegen den Fußball-Verbandsliga-Absteiger geht die SG Waldsolms kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Im zweiten Durchgang schlägt der Favorit aber zurück +++

Waldsolms-Kraftsolms. Die SG Kinzenbach hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Mittwochabend die Tabellenführung zurückerobert. Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit wandelte das Team von Trainer Sherwin Rahmani einen 0:1-Pausenrückstand bei der SG Waldsolms noch in einen 2:1-Auswärtssieg um und sprang aufgrund des eigenen Dreiers und der Cleeberger Niederlage in Lollar auf Platz eins.

