SG Waldsolms verliert nach Führung gegen Kinzenbach

Waldsolms-Kraftsolms. Die SG Kinzenbach hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Mittwochabend die Tabellenführung zurückerobert. Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit wandelte das Team von Trainer Sherwin Rahmani einen 0:1-Pausenrückstand bei der SG Waldsolms noch in einen 2:1-Auswärtssieg um und sprang aufgrund des eigenen Dreiers und der Cleeberger Niederlage in Lollar auf Platz eins.