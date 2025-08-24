 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Dreifacher Torschütze für die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga gegen die SG Eschenburg: Lukas Busch in Aktion. (Archivfoto) © Martin Weis
SG Waldsolms schenkt der SG Eschenburg vier Gegentreffer ein

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist gewinnt sein Heimspiel und bestätigt damit seine Leistung. Wie das Duell gelaufen ist +++

Waldsolms-Kraftsolms . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Waldsolms der SG Eschenburg keine Chance gelassen. Die Kicker aus dem Hintertaunus setzten sich mit 4:1 (1:0) durch. SGW-Sprecher Rüdiger Knedla sah einen hochverdienten Sieg seines Teams: „Bis auf das Tor nach Freistoß hatte Eschenburg keine Torchance aus dem Spiel heraus. Wir konnten an die Leistung aus dem Kinzenbach-Spiel anknüpfen“.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

