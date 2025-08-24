SG Waldsolms schenkt der SG Eschenburg vier Gegentreffer ein

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Waldsolms-Kraftsolms . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Waldsolms der SG Eschenburg keine Chance gelassen. Die Kicker aus dem Hintertaunus setzten sich mit 4:1 (1:0) durch. SGW-Sprecher Rüdiger Knedla sah einen hochverdienten Sieg seines Teams: „Bis auf das Tor nach Freistoß hatte Eschenburg keine Torchance aus dem Spiel heraus. Wir konnten an die Leistung aus dem Kinzenbach-Spiel anknüpfen“.