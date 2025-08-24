SG Waldsolms schenkt der SG Eschenburg vier Gegentreffer ein

Waldsolms-Kraftsolms . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Waldsolms der SG Eschenburg keine Chance gelassen. Die Kicker aus dem Hintertaunus setzten sich mit 4:1 (1:0) durch. SGW-Sprecher Rüdiger Knedla sah einen hochverdienten Sieg seines Teams: „Bis auf das Tor nach Freistoß hatte Eschenburg keine Torchance aus dem Spiel heraus. Wir konnten an die Leistung aus dem Kinzenbach-Spiel anknüpfen“.