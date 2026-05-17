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Ligabericht
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SG Waldsolms muss weiterhin gewaltig zittern
Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf ist einen Tick zu stark für den Fußball-Gruppenligisten, der den Klassenerhalt damit noch nicht sicher hat. Neue Hoffnung hat hingegen der VfB Wetter +++
Wetzlar. Der VfB Wetter träumt weiterhin vom Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Gegen den als Absteiger feststehenden FC Ederbergland II setzte sich das Team aus dem Fußballkreis Biedenkopf auswärts deutlich mit 4:0 durch. Weil parallel auch der VfL Biedenkopf bei der SG Waldsolms mit 2:1 gewann, spitzt sich der Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag weiter zu.