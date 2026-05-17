SG Waldsolms muss weiterhin gewaltig zittern

Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms ist vor Luis Höflein vom VfL Biedenkopf am Ball, am Ende muss sich der Fußball-Gruppenligist aber geschlagen geben. © Isabel Althof

Wetzlar. Der VfB Wetter träumt weiterhin vom Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Gegen den als Absteiger feststehenden FC Ederbergland II setzte sich das Team aus dem Fußballkreis Biedenkopf auswärts deutlich mit 4:0 durch. Weil parallel auch der VfL Biedenkopf bei der SG Waldsolms mit 2:1 gewann, spitzt sich der Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag weiter zu.