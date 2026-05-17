 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SG Waldsolms muss weiterhin gewaltig zittern

Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf ist einen Tick zu stark für den Fußball-Gruppenligisten, der den Klassenerhalt damit noch nicht sicher hat. Neue Hoffnung hat hingegen der VfB Wetter +++

von Redaktion · Heute, 20:31 Uhr · 0 Leser
Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms ist vor Luis Höflein vom VfL Biedenkopf am Ball, am Ende muss sich der Fußball-Gruppenligist aber geschlagen geben. © Isabel Althof
Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms ist vor Luis Höflein vom VfL Biedenkopf am Ball, am Ende muss sich der Fußball-Gruppenligist aber geschlagen geben. © Isabel Althof

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Ederbergland II
VfB Wetter
VfL Biedenkopf
SG Waldsolms

Wetzlar. Der VfB Wetter träumt weiterhin vom Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga. Gegen den als Absteiger feststehenden FC Ederbergland II setzte sich das Team aus dem Fußballkreis Biedenkopf auswärts deutlich mit 4:0 durch. Weil parallel auch der VfL Biedenkopf bei der SG Waldsolms mit 2:1 gewann, spitzt sich der Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag weiter zu.

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