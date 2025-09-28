 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Ein hartes Stück Arbeit, doch die SG Waldsolms hat in der Fußball-Gruppenliga wieder festen Boden unter den Füßen – auch dank Lukas Busch (r.), der beim 4:3 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes doppelt trifft. (Archivfoto) © Jasmin Hahn
SG Waldsolms meldet sich in der Fußball-Gruppenliga zurück

Teaser GL GI/MR: +++ Nach zwei deftigen Pleiten ist die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga wieder in der Spur. Schlüsselszene gegen Naunheim/Niedergirmes ist ein Sonntagsschuss am Freitagabend +++

Waldsolms-Kraftsolms. Mit einem Kraftakt hat die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga den Negativtrend gestoppt. Gegen Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes behielt die Elf von Trainer Patrick Diehl am Freitagabend mit 4:3 (2:1) die Oberhand und rückte vorübergehend wieder auf Rang sechs der Tabelle vor. Trotz eines respektablen Auftritts hatte der Aufsteiger aus den beiden Wetzlarer Stadtteilen somit knapp das Nachsehen und bleibt weiter in den Tiefen des Tabellenkellers stecken.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

