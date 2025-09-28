SG Waldsolms meldet sich in der Fußball-Gruppenliga zurück

Waldsolms-Kraftsolms. Mit einem Kraftakt hat die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga den Negativtrend gestoppt. Gegen Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes behielt die Elf von Trainer Patrick Diehl am Freitagabend mit 4:3 (2:1) die Oberhand und rückte vorübergehend wieder auf Rang sechs der Tabelle vor. Trotz eines respektablen Auftritts hatte der Aufsteiger aus den beiden Wetzlarer Stadtteilen somit knapp das Nachsehen und bleibt weiter in den Tiefen des Tabellenkellers stecken.