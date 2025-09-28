Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Waldsolms meldet sich in der Fußball-Gruppenliga zurück
Teaser GL GI/MR: +++ Nach zwei deftigen Pleiten ist die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga wieder in der Spur. Schlüsselszene gegen Naunheim/Niedergirmes ist ein Sonntagsschuss am Freitagabend +++
Waldsolms-Kraftsolms. Mit einem Kraftakt hat die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga den Negativtrend gestoppt. Gegen Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes behielt die Elf von Trainer Patrick Diehl am Freitagabend mit 4:3 (2:1) die Oberhand und rückte vorübergehend wieder auf Rang sechs der Tabelle vor. Trotz eines respektablen Auftritts hatte der Aufsteiger aus den beiden Wetzlarer Stadtteilen somit knapp das Nachsehen und bleibt weiter in den Tiefen des Tabellenkellers stecken.