SG Waldsolms knackt auf Instagram die Eine-Millionen-Marke

Wetzlar. Zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Fabian Wojtowicz hat Marlin Reinl in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Als kleines Zwei-Mann-Team betreuen die beiden Fußballer den Instagram-Kanal des Gruppenligisten SG Waldsolms. Dass die Minimal-Besetzung aber schon bald ausgedient haben könnte, zeigen die Zahlen unter den Kurzvideos, die die Blau-Gelben seit gut acht Wochen produzieren.