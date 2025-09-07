 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Kleine Internetstars in Gelb: Der Fußball-Gruppenligist SG Waldsolms startet auf Instagram mit seinen Kurzvideos durch. (Archivfoto) © SG Waldsolms
SG Waldsolms knackt auf Instagram die Eine-Millionen-Marke

Teaser GL GI/MR: +++ Zahlen wie die eines Bundesligisten: Auf Instagram startet der Fußball-Gruppenligist SG Waldsolms mit seinen Kurzvideos durch. Das steckt dahinter +++

Wetzlar. Zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Fabian Wojtowicz hat Marlin Reinl in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Als kleines Zwei-Mann-Team betreuen die beiden Fußballer den Instagram-Kanal des Gruppenligisten SG Waldsolms. Dass die Minimal-Besetzung aber schon bald ausgedient haben könnte, zeigen die Zahlen unter den Kurzvideos, die die Blau-Gelben seit gut acht Wochen produzieren.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

