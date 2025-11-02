 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Orkan Bicakkiran (l.) von der SG Waldsolms sucht und findet gegen Tom Fischer vom VfB Wetter eine Anspielstation. © Steffen Baer

SG Waldsolms feiert wichtigen „Dreier“ gegen VfB Wetter

Teaser GL GI/MR: +++ Während der FSV Cappel in der Fußball-Gruppenliga den bisherigen Spitzenreiter VfL Biedenkopf vom Thron stürzt, geht die SG Waldsolms gegen den VfB Wetter als Gewinner vom Feld +++

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga hat Verfolger FSV Cappel ein Ausrufezeichen gesetzt – und das ausgerechnet gegen den formstarken VfL Biedenkopf. Mit einem klaren 3:0-Erfolg schoben sich die Cappeler näher an die Spitze heran und fügten dem Aufstiegsaspirant eine empfindliche Niederlage zu. Auch der FSV Schröck sammelte im Abstiegskampf wichtige Zähler und verschaffte sich durch ein 2:0 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes etwas Luft. Die SG Waldsolms behielt in einem umkämpften Duell mit dem VfB Wetter die Oberhand und siegte mit 2:1.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

