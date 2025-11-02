SG Waldsolms feiert wichtigen „Dreier“ gegen VfB Wetter

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga hat Verfolger FSV Cappel ein Ausrufezeichen gesetzt – und das ausgerechnet gegen den formstarken VfL Biedenkopf. Mit einem klaren 3:0-Erfolg schoben sich die Cappeler näher an die Spitze heran und fügten dem Aufstiegsaspirant eine empfindliche Niederlage zu. Auch der FSV Schröck sammelte im Abstiegskampf wichtige Zähler und verschaffte sich durch ein 2:0 gegen die SG Naunheim/Niedergirmes etwas Luft. Die SG Waldsolms behielt in einem umkämpften Duell mit dem VfB Wetter die Oberhand und siegte mit 2:1.