 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

SG Waldsolms erwischt es in der Fußball-Gruppenliga erstmals

Teaser GL GI/MR: +++ Die SG Waldsolms zeigt in der Fußball-Gruppenliga keine schlechte Auswärtspartie. Dennoch geht am Ende die TSG Leihgestern als Sieger vom Feld +++

von Redaktion · Heute, 22:21 Uhr · 0 Leser
Dominik Desch von der SG Waldsolms schirmt den Ball geschickt ab. Da staunt auch Torhüter Vincenzo Nappi vom Fußball-Gruppenligisten TSG Leihgestern. © Steffen Bär
Dominik Desch von der SG Waldsolms schirmt den Ball geschickt ab. Da staunt auch Torhüter Vincenzo Nappi vom Fußball-Gruppenligisten TSG Leihgestern. © Steffen Bär

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Linden-Leihgestern . Erste Niederlage für die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga. Beim starken Aufsteiger TSG Leihgestern verlor die SGW mit 1:3 (1:2). Nach drei Spieltagen hat die Truppe nun vier Punkte gesammelt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.