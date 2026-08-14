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Ligabericht
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SG Waldsolms erwischt es in der Fußball-Gruppenliga erstmals
Teaser GL GI/MR: +++ Die SG Waldsolms zeigt in der Fußball-Gruppenliga keine schlechte Auswärtspartie. Dennoch geht am Ende die TSG Leihgestern als Sieger vom Feld +++
Linden-Leihgestern . Erste Niederlage für die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga. Beim starken Aufsteiger TSG Leihgestern verlor die SGW mit 1:3 (1:2). Nach drei Spieltagen hat die Truppe nun vier Punkte gesammelt.