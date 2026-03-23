SG Waldlaubersheim/Gutenberg kann doch in Hargesheim gewinnen

Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg (im Bild) revanchierte sich für die Hinspielpleite gegen den Nachbarn TSV Hargesheim II. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Im Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Sponheim und den Kreuznacher Kickers fielen insgesamt sieben Treffer – mit dem besseren Ende für die Gäste, die sich mit 4:3 durchsetzten. Auswärts erzielten auch der FC Schmittweiler/Callbach II (beim FSV Reiffelbach) sowie die SG Disibodenberg (beim TuS Gangloff) jeweils vier Treffer, allerdings ohne dabei ein Gegentor zu kassieren.

Bad Kreuznach. Am 22. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II gewann die SG Waldlaubersheim/Gutenberg im Derby beim TSV Hargesheim II mit 3:2. Auch die SG Nordpfalz II setzte sich in einem engen Duell mit 3:2 gegen den FC Bad Sobernheim II durch. Deutlich fiel hingegen das Duell zwischen der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III und dem FSV Bretzenheim aus, das die Gäste mit 8:0 für sich entschieden.

Seine Mannschaft dominierte dennoch die Anfangsphase. „Wir haben die ersten 20 Minuten super gespielt, aber vergessen, das Tor zu machen“, sagte Strack. Gleich zweimal bot sich Arman Mohammadi die große Chance zur Führung (7., 10.), ließ diese jedoch jeweils ungenutzt. Im Anschluss kam der TSV Hargesheim II besser in die Partie und setzte die Gäste zwischen der 20. und 35. Minute unter Druck. In dieser Phase hielt Gästetorhüter Justin-Maurice Vallerius seine Mannschaft mit zwei starken Paraden im Spiel.

Da SG-Spielertrainer André Kullmann verhindert war, übernahm Abteilungsleiter und Co-Trainer Björn Strack die Hauptverantwortung an der Seitenlinie – mit Erfolg. „In Hargesheim haben wir die letzten drei oder vier Spiele verloren. Auf dem Kunstrasen tun wir uns immer schwer, da wir selbst nur Naturrasenplätze haben“, ordnete Strack die Ausgangslage ein.

Mitten in diese Druckphase hinein fiel dann der Führungstreffer für die SG: Timo Dressler zog aus rund 17 Metern ab und traf mit einem „unhaltbaren Strahl“ zum 0:1 (35.). Kurz darauf beschwerte sich SG-Akteur Mervan Mamo wegen eines ausbleibenden Pfiffs zu vehement, so dass er selbst mit einer gelben Karte plus Zeitstrafe bestraft wurde. Trotz dessen gingen die Gäste mit der 1:0-Führung in die Pause, was laut Strack „hochverdient“ war. „Wir wollten danach mit ordentlich Druck aus der Pause kommen, und das hat sehr gut geklappt“, erklärte Strack. Zunächst machte es Arman Mohammadi besser als noch im ersten Durchgang und erhöhte nach einem starken Solo, bei dem er gleich drei Gegenspieler austanzte, auf 0:2 (51.).

Erst ein Traumtor – dann eine offene Schlussphase

Nur zwei Minuten später folgte das vermeintlich vorentscheidende 0:3: Omid Mohammadi traf spektakulär per Rabona-Abschluss (53.). Doch der TSV Hargesheim II zeigte Moral und kam zurück in die Partie. Nach einem gut vorgetragenen Angriff über die rechte Seite verkürzte Marian Romanchenko auf 1:3 (62.). Die Begegnung wurde anschließend wieder offener – und kurios: Beim 2:3 wurde Gästeakteur Tim Meffert aus kürzester Distanz angeschossen, von wo der Ball über die eigene Linie sprang (83.).

In der Schlussphase wurde es dann wild. Obwohl zunächst fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden, ließ der Schiedsrichter insgesamt neun Minuten nachspielen. „Hinten raus haben wir ein bisschen geschwommen, da lag der Ausgleich in der Luft“, gab Strack zu. Am Ende brachte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und sicherte sich den Derbysieg. „Es war insgesamt ein sehr faires Spiel“, betonte Strack. Rund 60 Zuschauer sorgten zudem für einen passenden Rahmen der Begegnung.

Der Spielfilm: 0:1 Dressler (35.), 0:2 Mohammadi (51.), 0:3 Mohammadi (53.), 1:3 Romanchenko (62.), 2:3 Meffert (83. Eigentor)

Die weiteren Partien:

Tore: 1:0 Eid (4.), 1:1 Irmak (11.), 1:2 Irmak (36.), 2:2 Theisen (47.), 3:2 Neu (65.)

Tore: 0:1 Becker (26.), 0:2 Münch (28.), 0:3 Özkayin (32.), 0:4 Özkayin (34.), 0:5 Jakubowski (42.), 0:6 Özkayin (49.), 0:7 Münch (55.), 0:8 Jakubowski (74.)

Tore: 1:0 Fischer (3.), 1:1 Holtkamp (6.), 1:2 Armbrüster (42.), 1:3 Armbrüster (45.), 2:3 Schauß (68.), 2:4 Büttenbender (82.), 3:4 Niebergall (88.)

Tore: 0:1 Kaya (17. Eigentor), 0:2 Loew (58.), 0:3 Bachmann (81.), 0:4 Becker (88.)

Tore: 1:0 Schmitt (44.), 2:0 Schmitt (63. Foulelfmeter), 3:0 Mohamud (77.)