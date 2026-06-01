 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

SG Waldburg/Grünkraut trumpft mit 8:1 auf, SG Argental siegt 6:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mark Zengerle

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Bodensee
Kreisliga A2 Bodensee
SV Baindt II
SKWeingarten
Weissenau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Eschach II – SV Kehlen 4:0
Der TSV Eschach II feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SV Kehlen. Etienne Elster brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christoph Vossler in der 50. Minute auf 2:0. Nur fünf Minuten später schnürte Etienne Elster mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Niklas Rummler in der 71. Minute zum 4:0-Endstand.

SG Baienfurt – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 6:2
Die SG Baienfurt erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 2. Minute durch Julian Heinzler in Führung. Derselbe Spieler legte in der 16. Minute das 2:0 nach. Maximilian Feist verkürzte in der 37. Minute für die Gäste, doch Daniele D’Ercole stellte in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Julian Heinzler machte mit seinem dritten Treffer in der 57. Minute den Hattrick perfekt. Louis Lange erhöhte in der 61. Minute auf 5:1, ehe Lukas Füssinger sechs Minuten später das sechste Tor der Gastgeber erzielte. Den Schlusspunkt setzte Janic Müller mit dem Treffer zum 2:6 in der 87. Minute.

TSG Ailingen II – FV Molpertshaus 0:5
Der FV Molpertshaus ließ der TSG Ailingen II keine Chance. Stefan Brändle traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Marius Mütz erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Pirmin Blattner sorgte in der 31. Minute für den dritten Treffer. Nach der Pause schraubten Jonas Vonier in der 62. Minute und Johannes Brändle in der 74. Minute das Ergebnis auf 5:0.

SG Aulendorf – SV Baindt II 2:3
Vor 120 Zuschauern entführte der SV Baindt II in letzter Minute drei Punkte aus Aulendorf. Luca Bosch brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, bevor Manuel Brugger in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Daniel Litz verkürzte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 1:2. Lange blieb die Partie offen, ehe David Miller in der 79. Minute der Ausgleich gelang. Als vieles auf ein Remis hindeutete, erzielte Lukas Grabherr in der Nachspielzeit der 90.+2 Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg.

VfB Friedrichshafen II – SG Waldburg/Grünkraut 1:8
Die SG Waldburg/Grünkraut feierte einen Kantersieg. Tim Neusch traf bereits in der 2. Minute zur Führung, ehe Marius Müller in der 5. Minute und erneut Tim Neusch in der 8. Minute auf 3:0 erhöhten. Ein Eigentor von Marvin Fessler in der 27. Minute brachte den Gastgebern den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause stellte Tim Neusch in der 45. Minute mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Philipp Roessler erhöhte in der 60. Minute auf 5:1. In der Schlussphase traf Niklas Sterk in der 79. Minute zum 6:1, bevor Marius Müller mit zwei Treffern in der 84. und 85. Minute den 8:1-Endstand herstellte.

SV Weissenau – SK Weingarten 3:3
In einer turbulenten Begegnung trennten sich der SV Weissenau und der SK Weingarten mit einem Unentschieden. Ralf Kessel brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Ajnur Tokic glich in der 38. Minute aus. Kurz vor der Pause sah Torschütze Ralf Kessel in der 45. Minute die Rote Karte. Dennoch ging die Partie spannend weiter. Simon Rothenhäusler brachte den SV Weissenau in der 76. Minute erstmals in Führung. Burhan Soyudogru egalisierte in der 82. Minute zum 2:2. Joshua Frey schien mit seinem Treffer in der 89. Minute den Heimsieg perfekt zu machen, doch Massimo la Mela rettete den Gästen in der 90. Minute noch einen Punkt.

SV Ankenreute – TSV Berg II 1:4
Der TSV Berg II setzte sich vor 120 Zuschauern deutlich beim SV Ankenreute durch. Nick Zimmerer brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Jonathan Merk erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, bevor Samuel Marongiu in der 31. Minute das 3:0 folgen ließ. Kevin Steinhauser verkürzte in der 43. Minute für die Gastgeber. Doch erneut Nick Zimmerer sorgte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung und den 4:1-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SpVgg Lindau – SV Wolfegg 1:3
Vor 158 Zuschauern erwischte der SV Wolfegg den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Jonathan Dischl in Führung. Kaan Basar glich für die SpVgg Lindau in der 11. Minute aus. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Florian Metzler in der 68. Minute die Gäste erneut nach vorne brachte. Philipp Feser sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung zum 3:1. In der Schlussminute sah Michael Riedesser von der SpVgg Lindau zudem die Gelb-Rote Karte.

SV Eglofs – TSV Schlachters 1:1
Der SV Eglofs und der TSV Schlachters teilten sich die Punkte. Pascal Rasch brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Amir Can Kücükler in der 75. Minute der Ausgleich für die Gäste, der zugleich den Endstand bedeutete.

SG Argental – FC Scheidegg 6:2
Die Zuschauer sahen eine torreiche Begegnung mit acht Treffern. Moritz Brugger brachte die SG Argental bereits in der 5. Minute in Führung, doch Christoph Nußbaumer antwortete nur eine Minute später mit dem Ausgleich. Matthias Joos stellte in der 18. Minute auf 2:1, ehe Kilian Wilges in der 24. Minute erneut ausglich. Noch vor der Pause brachte Marius Späth die Gastgeber in der 37. Minute wieder in Front. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Marius Späth mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute auf 4:2. Domenique Walter sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung, bevor Lucca Knoll in der 69. Minute den 6:2-Endstand herstellte.

SGM Beuren/Rohrdorf – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 2:0
Die SGM Beuren/Rohrdorf setzte sich mit einer konzentrierten Leistung durch. Fabian Scholz verwandelte in der 42. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Lange blieb das Spiel offen, ehe Noah Schwarz in der 84. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar machte.

TSV Neukirch – SG HAN 1:2
Die SG HAN nahm drei Punkte aus Neukirch mit. Marlon Kloos brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Daniele Zamarco in der 44. Minute der Ausgleich für den TSV Neukirch. Die Entscheidung fiel in der 60. Minute, als Tim Traut einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für die SG HAN verwandelte.

SGM HENOBO – FC Isny 3:1
Die SGM HENOBO feierte einen späten Heimsieg gegen den FC Isny. Paul Gierer erzielte in der 18. Minute die Führung für die Gastgeber. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Eren Soydemir in der 70. Minute ausglich. In der Schlussphase schlug die SGM HENOBO jedoch zurück: Simon Metzger traf in der 86. Minute zum 2:1, bevor Sven Grünenburg in der 90.+8 Minute mit dem dritten Treffer den Endstand herstellte.

SG Kißlegg – SV Amtzell 1:1
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SG Kißlegg und dem SV Amtzell. Emil Matheis brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Jonas Thanner sorgte in der 65. Minute für den Ausgleich und sicherte der SG Kißlegg damit einen Punkt.

FC Wangen II – TSV Ratzenried 1:1
Vor 110 Zuschauern trennten sich der FC Wangen II und der TSV Ratzenried mit einem Remis. Lütfü Eren Akin brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. Die Gäste mussten bis in die Schlussphase warten, ehe Elias Abler in der 83. Minute den Ausgleich erzielte. Mehr Treffer fielen anschließend nicht mehr.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++