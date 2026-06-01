SG Waldburg/Grünkraut trumpft mit 8:1 auf, SG Argental siegt 6:2

SpVgg Lindau – SV Wolfegg 1:3
Vor 158 Zuschauern erwischte der SV Wolfegg den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Jonathan Dischl in Führung. Kaan Basar glich für die SpVgg Lindau in der 11. Minute aus. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Florian Metzler in der 68. Minute die Gäste erneut nach vorne brachte. Philipp Feser sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung zum 3:1. In der Schlussminute sah Michael Riedesser von der SpVgg Lindau zudem die Gelb-Rote Karte.
SV Eglofs – TSV Schlachters 1:1
Der SV Eglofs und der TSV Schlachters teilten sich die Punkte. Pascal Rasch brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Amir Can Kücükler in der 75. Minute der Ausgleich für die Gäste, der zugleich den Endstand bedeutete.
SG Argental – FC Scheidegg 6:2
Die Zuschauer sahen eine torreiche Begegnung mit acht Treffern. Moritz Brugger brachte die SG Argental bereits in der 5. Minute in Führung, doch Christoph Nußbaumer antwortete nur eine Minute später mit dem Ausgleich. Matthias Joos stellte in der 18. Minute auf 2:1, ehe Kilian Wilges in der 24. Minute erneut ausglich. Noch vor der Pause brachte Marius Späth die Gastgeber in der 37. Minute wieder in Front. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Marius Späth mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute auf 4:2. Domenique Walter sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung, bevor Lucca Knoll in der 69. Minute den 6:2-Endstand herstellte.
SGM Beuren/Rohrdorf – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 2:0
Die SGM Beuren/Rohrdorf setzte sich mit einer konzentrierten Leistung durch. Fabian Scholz verwandelte in der 42. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Lange blieb das Spiel offen, ehe Noah Schwarz in der 84. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar machte.
TSV Neukirch – SG HAN 1:2
Die SG HAN nahm drei Punkte aus Neukirch mit. Marlon Kloos brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Daniele Zamarco in der 44. Minute der Ausgleich für den TSV Neukirch. Die Entscheidung fiel in der 60. Minute, als Tim Traut einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand für die SG HAN verwandelte.
SGM HENOBO – FC Isny 3:1
Die SGM HENOBO feierte einen späten Heimsieg gegen den FC Isny. Paul Gierer erzielte in der 18. Minute die Führung für die Gastgeber. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Eren Soydemir in der 70. Minute ausglich. In der Schlussphase schlug die SGM HENOBO jedoch zurück: Simon Metzger traf in der 86. Minute zum 2:1, bevor Sven Grünenburg in der 90.+8 Minute mit dem dritten Treffer den Endstand herstellte.
SG Kißlegg – SV Amtzell 1:1
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der SG Kißlegg und dem SV Amtzell. Emil Matheis brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Jonas Thanner sorgte in der 65. Minute für den Ausgleich und sicherte der SG Kißlegg damit einen Punkt.
FC Wangen II – TSV Ratzenried 1:1
Vor 110 Zuschauern trennten sich der FC Wangen II und der TSV Ratzenried mit einem Remis. Lütfü Eren Akin brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. Die Gäste mussten bis in die Schlussphase warten, ehe Elias Abler in der 83. Minute den Ausgleich erzielte. Mehr Treffer fielen anschließend nicht mehr.