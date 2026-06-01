SG Waldburg/Grünkraut trumpft mit 8:1 auf, SG Argental siegt 6:2

SG Baienfurt – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 6:2 Die SG Baienfurt erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 2. Minute durch Julian Heinzler in Führung. Derselbe Spieler legte in der 16. Minute das 2:0 nach. Maximilian Feist verkürzte in der 37. Minute für die Gäste, doch Daniele D’Ercole stellte in der 49. Minute den alten Abstand wieder her. Julian Heinzler machte mit seinem dritten Treffer in der 57. Minute den Hattrick perfekt. Louis Lange erhöhte in der 61. Minute auf 5:1, ehe Lukas Füssinger sechs Minuten später das sechste Tor der Gastgeber erzielte. Den Schlusspunkt setzte Janic Müller mit dem Treffer zum 2:6 in der 87. Minute.

TSV Eschach II – SV Kehlen 4:0 Der TSV Eschach II feierte einen souveränen Heimsieg gegen den SV Kehlen. Etienne Elster brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christoph Vossler in der 50. Minute auf 2:0. Nur fünf Minuten später schnürte Etienne Elster mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Niklas Rummler in der 71. Minute zum 4:0-Endstand.

TSG Ailingen II – FV Molpertshaus 0:5

Der FV Molpertshaus ließ der TSG Ailingen II keine Chance. Stefan Brändle traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Marius Mütz erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Pirmin Blattner sorgte in der 31. Minute für den dritten Treffer. Nach der Pause schraubten Jonas Vonier in der 62. Minute und Johannes Brändle in der 74. Minute das Ergebnis auf 5:0.

SG Aulendorf – SV Baindt II 2:3

Vor 120 Zuschauern entführte der SV Baindt II in letzter Minute drei Punkte aus Aulendorf. Luca Bosch brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, bevor Manuel Brugger in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Daniel Litz verkürzte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 1:2. Lange blieb die Partie offen, ehe David Miller in der 79. Minute der Ausgleich gelang. Als vieles auf ein Remis hindeutete, erzielte Lukas Grabherr in der Nachspielzeit der 90.+2 Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg.

VfB Friedrichshafen II – SG Waldburg/Grünkraut 1:8

Die SG Waldburg/Grünkraut feierte einen Kantersieg. Tim Neusch traf bereits in der 2. Minute zur Führung, ehe Marius Müller in der 5. Minute und erneut Tim Neusch in der 8. Minute auf 3:0 erhöhten. Ein Eigentor von Marvin Fessler in der 27. Minute brachte den Gastgebern den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause stellte Tim Neusch in der 45. Minute mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Philipp Roessler erhöhte in der 60. Minute auf 5:1. In der Schlussphase traf Niklas Sterk in der 79. Minute zum 6:1, bevor Marius Müller mit zwei Treffern in der 84. und 85. Minute den 8:1-Endstand herstellte.

SV Weissenau – SK Weingarten 3:3

In einer turbulenten Begegnung trennten sich der SV Weissenau und der SK Weingarten mit einem Unentschieden. Ralf Kessel brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Ajnur Tokic glich in der 38. Minute aus. Kurz vor der Pause sah Torschütze Ralf Kessel in der 45. Minute die Rote Karte. Dennoch ging die Partie spannend weiter. Simon Rothenhäusler brachte den SV Weissenau in der 76. Minute erstmals in Führung. Burhan Soyudogru egalisierte in der 82. Minute zum 2:2. Joshua Frey schien mit seinem Treffer in der 89. Minute den Heimsieg perfekt zu machen, doch Massimo la Mela rettete den Gästen in der 90. Minute noch einen Punkt.

SV Ankenreute – TSV Berg II 1:4

Der TSV Berg II setzte sich vor 120 Zuschauern deutlich beim SV Ankenreute durch. Nick Zimmerer brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Jonathan Merk erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, bevor Samuel Marongiu in der 31. Minute das 3:0 folgen ließ. Kevin Steinhauser verkürzte in der 43. Minute für die Gastgeber. Doch erneut Nick Zimmerer sorgte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung und den 4:1-Endstand.