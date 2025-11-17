 2025-10-30T14:25:35.653Z

SG Waldburg/Grünkraut mit 7:1 in Torlaune, SpVgg Lindau mit Aufholjagd

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SG Baienfurt 2:3
Baienfurt legte einen perfekten Start hin: Julian Heinzler traf früh doppelt (2., 11.) und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Nach der Pause brachte ein Eigentor von Luca Tagliaferri (57.) die Gastgeber zurück ins Spiel. In einer hektischen Schlussphase sah Julius Strobel in der 88. Minute Rot, und kurz darauf erhöhte Florian Grimm (89.) für die Gäste. Wilhelmsdorf-Ried-Zuss kämpfte tapfer, vergab jedoch in der 90. Minute einen Foulelfmeter durch Florian Weckbecker. Der späte Treffer von Aaron Huber (90.+4) kam zu spät.

SV Mochenwangen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:0
Mochenwangen machte von Beginn an Druck: Gabriel Oancea traf nach nur zwei Minuten, Andreas Spieß legte in der 28. Minute nach. Nur drei Minuten später erhöhte Oancea mit seinem zweiten Treffer (31.) auf 3:0. Die SGM fand nie ins Spiel, während der SVM defensiv sicher stand und den klaren Heimsieg verwaltete.

FV Molpertshaus – TSG Ailingen II 4:1
Molpertshaus ging kurz vor der Pause durch Florian Weiler per Foulelfmeter (44.) in Führung. Ailingen II kam stark aus der Kabine und glich durch Jannik Berger (54.) aus, doch eine Rote Karte gegen denselben Spieler (61.) brachte Molpertshaus zurück ins Spiel. In der Schlussphase drehten die Gastgeber auf: Stefan Brändle (82.) und Jonas Vonier (88., 90.+3) sorgten für klare Verhältnisse. Ailingen schwächte sich zusätzlich durch eine weitere Rote Karte gegen Dominik Schneider (89.).

SV Baindt II – SG Aulendorf 1:2
Aulendorf legte mit dem Treffer von Patrick Moll (16.) vor, doch Baindt antwortete schnell durch Johannes Schnez (27.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis Jochen Daiber (64.) die Gäste erneut in Führung brachte. Baindt II drückte auf den Ausgleich, doch Aulendorf verteidigte leidenschaftlich und rettete den knappen Auswärtssieg.

SV Kehlen – TSV Eschach II 2:1
Eschach ging durch Etienne Elster (37.) in Führung, doch Kehlen kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Felix Dunger drehte das Spiel mit einem Doppelpack (73., 79.) binnen Minuten und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte. Kehlen zeigte großen Kampfgeist, während Eschach II seine Führung nicht über die Zeit brachte.

SG Waldburg/Grünkraut – VfB Friedrichshafen II 7:1
Die SG zeigte ein Offensivfeuerwerk: Luis Pfeiffer (15.) und Niklas Sterk (30.) sorgten für eine frühe Führung. Friedrichshafen verkürzte per Foulelfmeter durch Sascha Hohmann (32.), doch danach überrollte die SG den Gegner. Pfeiffer (51.), David Müller (58.), Sterk (60.), Tim Neusch (86.) und Noel Müller (90.+2) trafen zum deutlichen 7:1. Einzig ein verschossener Foulelfmeter von Julian Schindele (90.) verhinderte einen noch höheren Sieg.

SK Weingarten – SV Weissenau 2:0
Burhan Soyudogru entschied die Partie nahezu im Alleingang. Bereits nach einer Minute traf er zur Führung und legte in der 32. Minute nach. Weissenau fand offensiv nicht statt, während Weingarten clever, kompakt und effizient auftrat. Ein verdienter Erfolg des SKW.

TSV Berg II – SV Ankenreute 4:3
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Spiel. Berg startete furios: Ajdarpasic (6.) und Lindinger (7.) stellten auf 2:0. Doch dann drehte Luca Rief richtig auf und erzielte einen lupenreinen Hattrick (14., 25., 30.) zur 2:3-Führung für den SVA. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kevin Steinhauser (73.) kam Berg per Handelfmeter durch Ajdarpasic (74.) zurück. In der 89. Minute traf Nick Zimmerer zum 4:3 und sicherte Berg II einen spektakulären Heimsieg.

Kreisliga A2:

SV Wolfegg – SpVgg Lindau 3:4
Wolfegg startete furios und führte nach Toren von Gregor Wurster (10.), Jonathan Dischl (14.) und Philipp Feser (23.) früh mit 3:0. Doch Lindau zeigte beeindruckende Moral: Niklas Hofmann (34.) und Djamel Eddine Yachir per Foulelfmeter (44.) brachten die Gäste vor der Pause zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel glich Nils Gompertz (56.) aus, ehe Hofmann in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte und die Partie komplett drehte. In der 80. Minute sah Tarik Hadzic Rot, dennoch brachte Lindau den spektakulären Auswärtssieg über die Zeit.

TSV Schlachters – SV Eglofs 3:3
Ein packendes Duell mit vielen Wendungen: Kücükler traf per Strafstoß früh zum 1:0 (15.), doch Eglofs antwortete durch Kimpfler (21.) und Briegel kurz vor der Pause (44.). Direkt nach Wiederbeginn glich erneut Kücükler (47.) aus, bevor Gumboldt Eglofs wieder in Führung brachte (69.). In einer dramatischen Nachspielzeit behielt Kücükler beim zweiten Foulelfmeter des Tages (90.+4) die Nerven und sicherte den Gastgebern einen Punkt.

FC Scheidegg – SG Argental 1:4
Scheidegg erwischte den besseren Start und ging durch Roman Liwinez (6.) früh in Führung. Argental fand jedoch zunehmend besser in die Partie und glich kurz vor der Pause durch Felix Brugger (42.) aus. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste das Spiel: Marius Späth verwandelte erst einen Foulelfmeter (73.) und legte später seinen zweiten Treffer nach (87.). Theo Tom Burtscher setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:4.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SGM Beuren/Rohrdorf 2:0
Vor 88 Zuschauern präsentierte sich die Heim-SGM kompakt und effizient. Jonas Netzer brachte sein Team in der 24. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Maximilian Krug (46.) auf 2:0. Beuren/Rohrdorf bemühte sich zwar, fand aber kaum gefährliche Abschlüsse. Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen spielte die Führung herunter und sicherte sich den Sieg.

SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensw – TSV Neukirch 5:1
Die Heim-SG bestimmte das Spiel von Beginn an. Marlon Kloos traf nach 12 Minuten zur Führung, doch Neukirch glich durch Daniele Zamarco in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) aus. Das ändert jedoch nichts am späteren Spielverlauf: Nach der Pause entschied die SG die Partie klar für sich. Fabian Kobel (51.), Simon Goldbrunner (83.) und ein unglückliches Eigentor von Johannes Heine (86.) brachten die Vorentscheidung, ehe Michael Schindele in der Nachspielzeit (90.+2) auf 5:1 stellte. Ein deutlicher Erfolg vor 150 Zuschauern.

FC Isny – SGM HENOBO 0:2
HENOBO agierte von Beginn an zielstrebig. Marcus Schmid nutzte eine frühe Gelegenheit zum 0:1 (9.), Stefan Philipp erhöhte nach 25 Minuten auf 0:2. Isny fand offensiv kaum Lösungen und scheiterte immer wieder am kompakten Defensivverbund der Gäste. HENOBO verwaltete den Vorsprung und nahm drei Punkte mit.

SV Amtzell – SG Kißlegg 1:3
Kißlegg setzte die ersten Akzente und ging durch Marcel Schneider (17.) in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Niclas Weber (47.) auf 0:2. Amtzell kam zwar spät durch Elias Pfau (85.) heran, doch Simon Schwingshackl (88.) stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her.

17.11.2025, 11:00 Uhr
