SG Waldburg/Grünkraut mit 7:1 in Torlaune, SpVgg Lindau mit Aufholjagd

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SG Baienfurt 2:3

Baienfurt legte einen perfekten Start hin: Julian Heinzler traf früh doppelt (2., 11.) und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Nach der Pause brachte ein Eigentor von Luca Tagliaferri (57.) die Gastgeber zurück ins Spiel. In einer hektischen Schlussphase sah Julius Strobel in der 88. Minute Rot, und kurz darauf erhöhte Florian Grimm (89.) für die Gäste. Wilhelmsdorf-Ried-Zuss kämpfte tapfer, vergab jedoch in der 90. Minute einen Foulelfmeter durch Florian Weckbecker. Der späte Treffer von Aaron Huber (90.+4) kam zu spät.

SV Mochenwangen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:0

Mochenwangen machte von Beginn an Druck: Gabriel Oancea traf nach nur zwei Minuten, Andreas Spieß legte in der 28. Minute nach. Nur drei Minuten später erhöhte Oancea mit seinem zweiten Treffer (31.) auf 3:0. Die SGM fand nie ins Spiel, während der SVM defensiv sicher stand und den klaren Heimsieg verwaltete.

FV Molpertshaus – TSG Ailingen II 4:1

Molpertshaus ging kurz vor der Pause durch Florian Weiler per Foulelfmeter (44.) in Führung. Ailingen II kam stark aus der Kabine und glich durch Jannik Berger (54.) aus, doch eine Rote Karte gegen denselben Spieler (61.) brachte Molpertshaus zurück ins Spiel. In der Schlussphase drehten die Gastgeber auf: Stefan Brändle (82.) und Jonas Vonier (88., 90.+3) sorgten für klare Verhältnisse. Ailingen schwächte sich zusätzlich durch eine weitere Rote Karte gegen Dominik Schneider (89.).

SV Baindt II – SG Aulendorf 1:2

Aulendorf legte mit dem Treffer von Patrick Moll (16.) vor, doch Baindt antwortete schnell durch Johannes Schnez (27.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis Jochen Daiber (64.) die Gäste erneut in Führung brachte. Baindt II drückte auf den Ausgleich, doch Aulendorf verteidigte leidenschaftlich und rettete den knappen Auswärtssieg.

SV Kehlen – TSV Eschach II 2:1

Eschach ging durch Etienne Elster (37.) in Führung, doch Kehlen kam mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Felix Dunger drehte das Spiel mit einem Doppelpack (73., 79.) binnen Minuten und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte. Kehlen zeigte großen Kampfgeist, während Eschach II seine Führung nicht über die Zeit brachte.

SG Waldburg/Grünkraut – VfB Friedrichshafen II 7:1

Die SG zeigte ein Offensivfeuerwerk: Luis Pfeiffer (15.) und Niklas Sterk (30.) sorgten für eine frühe Führung. Friedrichshafen verkürzte per Foulelfmeter durch Sascha Hohmann (32.), doch danach überrollte die SG den Gegner. Pfeiffer (51.), David Müller (58.), Sterk (60.), Tim Neusch (86.) und Noel Müller (90.+2) trafen zum deutlichen 7:1. Einzig ein verschossener Foulelfmeter von Julian Schindele (90.) verhinderte einen noch höheren Sieg.

SK Weingarten – SV Weissenau 2:0

Burhan Soyudogru entschied die Partie nahezu im Alleingang. Bereits nach einer Minute traf er zur Führung und legte in der 32. Minute nach. Weissenau fand offensiv nicht statt, während Weingarten clever, kompakt und effizient auftrat. Ein verdienter Erfolg des SKW.

TSV Berg II – SV Ankenreute 4:3

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Spiel. Berg startete furios: Ajdarpasic (6.) und Lindinger (7.) stellten auf 2:0. Doch dann drehte Luca Rief richtig auf und erzielte einen lupenreinen Hattrick (14., 25., 30.) zur 2:3-Führung für den SVA. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kevin Steinhauser (73.) kam Berg per Handelfmeter durch Ajdarpasic (74.) zurück. In der 89. Minute traf Nick Zimmerer zum 4:3 und sicherte Berg II einen spektakulären Heimsieg.