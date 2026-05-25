 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

SG Waldburg/Grünkraut glänzt, FC Wangen II top, 2 Absagen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

von red · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reiner Uhlenbrook

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Kreisliga A1 Bodensee
Kreisliga A2 Bodensee
SV Baindt II
SKWeingarten
Weissenau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Eschach II – SG Waldburg/Grünkraut 0:6

Die SG Waldburg/Grünkraut setzte sich beim TSV Eschach II deutlich durch. Niklas Sterk brachte die Gäste bereits früh in Führung (8.), ehe Luis Pfeiffer in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause sorgten Tim Neusch (40.), Laurin Riedesser (42.) und erneut Niklas Sterk (45.) für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang traf Marius Müller in der 72. Minute zum 6:0-Endstand.

SK Weingarten – VfB Friedrichshafen II 3:0/Wertung

Die Partie zwischen dem SK Weingarten und dem VfB Friedrichshafen II wurde mit 3:0 für die Gastgeber gewertet, nachdem die Gäste nicht angetreten waren.

SV Mochenwangen – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:1

Zwischen dem SV Mochenwangen und der FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss gab es keinen Sieger. Erkan Kale brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Zehn Minuten später gelang Julian Mücke jedoch der Ausgleich für die Gäste (65.), der zugleich den Endstand bedeutete.

SG Baienfurt – SV Ankenreute 3:0

Die SG Baienfurt feierte vor 120 Zuschauern einen Heimsieg gegen den SV Ankenreute. Stefan Sauter brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Daniele D´Ercole auf 2:0 (41.). Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Füssinger mit dem dritten Treffer in der 72. Minute für die Entscheidung.

TSV Berg II – SV Weissenau abgesagt

Die Begegnung zwischen dem TSV Berg II und dem SV Weissenau wurde abgesagt.

SV Kehlen – SG Aulendorf abgesagt

Auch die Partie zwischen dem SV Kehlen und der SG Aulendorf fand nicht statt und wurde abgesagt.

SV Baindt II – TSG Ailingen II 3:2

Der SV Baindt II setzte sich in einer umkämpften Partie knapp gegen die TSG Ailingen II durch. Julian Keppeler brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Daniel Reichart glich zunächst für die Gäste aus (65.), doch Johannes Schnez stellte nur zwei Minuten später die erneute Führung her (67.). Reichart traf in der 70. Minute erneut zum Ausgleich, ehe Konstantin Knisel zehn Minuten vor Schluss den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte (80.).

FV Molpertshaus – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:2

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen führte beim FV Molpertshaus zunächst mit zwei Treffern. Tim Mayer (32.) und Petar Poša (34.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Nach der Pause vergab Florian Weiler zunächst die große Chance zum Anschlusstreffer, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Maurice Werner scheiterte (52.). Dennoch kämpfte sich Molpertshaus zurück in die Partie: Stefan Brändle verkürzte in der 67. Minute, ehe ein Eigentor von Thomas Strommer den Gastgebern den Ausgleich bescherte (77.).

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Kreisliga A2:

TSV Schlachters – SV Wolfegg 2:1

Vor 180 Zuschauern setzte sich der TSV Schlachters knapp gegen den SV Wolfegg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Amir Can Kücükler die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Jonathan Dischl gelang Mitte der zweiten Hälfte der Ausgleich für Wolfegg (67.). In der Schlussphase entschied Niclas Fischer die Partie mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand (81.).

SpVgg Lindau – FC Wangen II 1:6

Der FC Wangen II erwischte bei der SpVgg Lindau einen starken Start und lag bereits nach elf Minuten mit 3:0 vorne. Philipp Herzog traf bereits in der ersten Minute, ehe Shefki Ramadani mit einem Doppelpack (9., 11.) nachlegte. Atakan Sari erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 (26.). Direkt nach Wiederbeginn traf erneut Herzog zum 5:0 (46.), bevor Ben Fischer in der 76. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Michael Riedesser gelang kurz darauf zumindest noch der Ehrentreffer für Lindau (79.).

TSV Ratzenried – SG Kißlegg 4:0

Der TSV Ratzenried feierte vor 170 Zuschauern einen klaren Heimsieg gegen die SG Kißlegg. Lukas Dieing brachte die Gastgeber früh in Führung (14.). In der 23. Minute vergab Jonas Brauchle zunächst einen Handelfmeter, traf nach der Pause jedoch zum 2:0 (49.). Tom Steidle erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, kurz darauf sah Boris Sauter von der SG Kißlegg die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Luis Städele stellte in der 81. Minute den 4:0-Endstand her.

FC Isny – TSV Neukirch 4:0

Der FC Isny setzte sich deutlich gegen den TSV Neukirch durch. Petar Buric brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Gökhan Bayrak kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Nebojsa Arbutina (71.) und Eren Soydemir in der Schlussminute (90.) für den klaren Endstand.

SG HAN – SGM Beuren/Rohrdorf 2:1

Die SG HAN gewann vor 143 Zuschauern knapp gegen die SGM Beuren/Rohrdorf. Quirin Rundel brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Maximilian Hörburger gelang zehn Minuten später der Ausgleich für die Gäste (30.). Im zweiten Durchgang erzielte Tim Traut in der 61. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Argental 2:1

Die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen setzte sich knapp gegen die SG Argental durch. Jonas Netzer brachte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung (49.), Maximilian Krug erhöhte wenig später auf 2:0 (60.). In der Schlussphase verkürzte Marius Späth zwar nochmals für Argental (88.), der Ausgleich gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

FC Scheidegg – SV Eglofs 2:1

Der SV Eglofs ging beim FC Scheidegg kurz vor der Pause durch Pascal Rasch in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Alexander Wetzel aus (60.). In der Schlussphase sorgte Christoph Nußbaumer mit seinem Treffer in der 85. Minute für den 2:1-Heimsieg des FC Scheidegg.

SV Amtzell – SGM HENOBO 1:1

Zwischen dem SV Amtzell und der SGM HENOBO gab es keinen Sieger. Yanick Minge brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Elias Kleber gelang kurz nach der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (53.). Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.

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