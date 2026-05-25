SG Waldburg/Grünkraut glänzt, FC Wangen II top, 2 Absagen

Die SG Waldburg/Grünkraut setzte sich beim TSV Eschach II deutlich durch. Niklas Sterk brachte die Gäste bereits früh in Führung (8.), ehe Luis Pfeiffer in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause sorgten Tim Neusch (40.), Laurin Riedesser (42.) und erneut Niklas Sterk (45.) für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang traf Marius Müller in der 72. Minute zum 6:0-Endstand.

SK Weingarten – VfB Friedrichshafen II 3:0/Wertung

Die Partie zwischen dem SK Weingarten und dem VfB Friedrichshafen II wurde mit 3:0 für die Gastgeber gewertet, nachdem die Gäste nicht angetreten waren.

SV Mochenwangen – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:1

Zwischen dem SV Mochenwangen und der FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss gab es keinen Sieger. Erkan Kale brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Zehn Minuten später gelang Julian Mücke jedoch der Ausgleich für die Gäste (65.), der zugleich den Endstand bedeutete.

SG Baienfurt – SV Ankenreute 3:0

Die SG Baienfurt feierte vor 120 Zuschauern einen Heimsieg gegen den SV Ankenreute. Stefan Sauter brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Daniele D´Ercole auf 2:0 (41.). Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Füssinger mit dem dritten Treffer in der 72. Minute für die Entscheidung.

TSV Berg II – SV Weissenau abgesagt

Die Begegnung zwischen dem TSV Berg II und dem SV Weissenau wurde abgesagt.

SV Kehlen – SG Aulendorf abgesagt

Auch die Partie zwischen dem SV Kehlen und der SG Aulendorf fand nicht statt und wurde abgesagt.

SV Baindt II – TSG Ailingen II 3:2

Der SV Baindt II setzte sich in einer umkämpften Partie knapp gegen die TSG Ailingen II durch. Julian Keppeler brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Daniel Reichart glich zunächst für die Gäste aus (65.), doch Johannes Schnez stellte nur zwei Minuten später die erneute Führung her (67.). Reichart traf in der 70. Minute erneut zum Ausgleich, ehe Konstantin Knisel zehn Minuten vor Schluss den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte (80.).

FV Molpertshaus – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:2

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen führte beim FV Molpertshaus zunächst mit zwei Treffern. Tim Mayer (32.) und Petar Poša (34.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Nach der Pause vergab Florian Weiler zunächst die große Chance zum Anschlusstreffer, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Maurice Werner scheiterte (52.). Dennoch kämpfte sich Molpertshaus zurück in die Partie: Stefan Brändle verkürzte in der 67. Minute, ehe ein Eigentor von Thomas Strommer den Gastgebern den Ausgleich bescherte (77.).