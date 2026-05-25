SG Waldburg/Grünkraut glänzt, FC Wangen II top, 2 Absagen

TSV Schlachters – SV Wolfegg 2:1
Vor 180 Zuschauern setzte sich der TSV Schlachters knapp gegen den SV Wolfegg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Amir Can Kücükler die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Jonathan Dischl gelang Mitte der zweiten Hälfte der Ausgleich für Wolfegg (67.). In der Schlussphase entschied Niclas Fischer die Partie mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand (81.).
SpVgg Lindau – FC Wangen II 1:6
Der FC Wangen II erwischte bei der SpVgg Lindau einen starken Start und lag bereits nach elf Minuten mit 3:0 vorne. Philipp Herzog traf bereits in der ersten Minute, ehe Shefki Ramadani mit einem Doppelpack (9., 11.) nachlegte. Atakan Sari erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 (26.). Direkt nach Wiederbeginn traf erneut Herzog zum 5:0 (46.), bevor Ben Fischer in der 76. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Michael Riedesser gelang kurz darauf zumindest noch der Ehrentreffer für Lindau (79.).
TSV Ratzenried – SG Kißlegg 4:0
Der TSV Ratzenried feierte vor 170 Zuschauern einen klaren Heimsieg gegen die SG Kißlegg. Lukas Dieing brachte die Gastgeber früh in Führung (14.). In der 23. Minute vergab Jonas Brauchle zunächst einen Handelfmeter, traf nach der Pause jedoch zum 2:0 (49.). Tom Steidle erhöhte in der 68. Minute auf 3:0, kurz darauf sah Boris Sauter von der SG Kißlegg die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Luis Städele stellte in der 81. Minute den 4:0-Endstand her.
FC Isny – TSV Neukirch 4:0
Der FC Isny setzte sich deutlich gegen den TSV Neukirch durch. Petar Buric brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Gökhan Bayrak kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Nebojsa Arbutina (71.) und Eren Soydemir in der Schlussminute (90.) für den klaren Endstand.
SG HAN – SGM Beuren/Rohrdorf 2:1
Die SG HAN gewann vor 143 Zuschauern knapp gegen die SGM Beuren/Rohrdorf. Quirin Rundel brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Maximilian Hörburger gelang zehn Minuten später der Ausgleich für die Gäste (30.). Im zweiten Durchgang erzielte Tim Traut in der 61. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SG Argental 2:1
Die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen setzte sich knapp gegen die SG Argental durch. Jonas Netzer brachte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung (49.), Maximilian Krug erhöhte wenig später auf 2:0 (60.). In der Schlussphase verkürzte Marius Späth zwar nochmals für Argental (88.), der Ausgleich gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
FC Scheidegg – SV Eglofs 2:1
Der SV Eglofs ging beim FC Scheidegg kurz vor der Pause durch Pascal Rasch in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Alexander Wetzel aus (60.). In der Schlussphase sorgte Christoph Nußbaumer mit seinem Treffer in der 85. Minute für den 2:1-Heimsieg des FC Scheidegg.
SV Amtzell – SGM HENOBO 1:1
Zwischen dem SV Amtzell und der SGM HENOBO gab es keinen Sieger. Yanick Minge brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Elias Kleber gelang kurz nach der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (53.). Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.