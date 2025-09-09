SG Wald-Michelbach sagt Pokalspiel ab

Bergstraße. Am Mittwochabend stehen n eben zwei Partien in A- und B-Liga zusätzliche Zweitrundenspiele im Kreispokal an. Hier ist das Programm aber kleiner als geplant. Denn die SG Wald-Michelbach sagte ihr Gastspiel beim Gruppenliga-Konkurrenten VfR Fehlheim ab. „Wir haben viele angeschlagene Spieler“, begründet Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der Überwälder, den Nichtantritt.

Zudem habe der neue Trainer Benjamin Sigmund seit seinem Amtsantritt aufgrund der englischen Wochen kaum eine Chance gehabt, mit der Mannschaft „normal zu trainieren“. Und wichtiger als der Pokal sei die Liga. Da möchte die SGW baldmöglichst weg vom letzten Tabellenplatz.