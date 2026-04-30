SG Wald-Michelbach im Wandel Trainerwechsel und Abgänge: Bei den Überwäldern bahnen sich entscheidende Veränderungen an +++ Doch der Platz in der Gruppenliga soll nicht aufgegeben werden. von Jan Zehatschek · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Mitspieler bei der SG Wald-Michelbach bejubeln einen Treffer von Torjäger Kim Naas (rechts). Der 27-Jährige ist einer von gleich mehreren Leistungsträgern, die den Verein im Sommer verlassen werden. Foto: Dagmar Jährling

Wald-Michelbach. Für Gruppenligist SG Wald-Michelbach geht es ergebnistechnisch aufwärts. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund landete zuletzt vier Siege in Folge und hat es jetzt selbst in der Hand, den Klassenerhalt auf der Zielgeraden der Saison zu realisieren. Schon am Donnerstagabend (19.30 Uhr) haben die Überwälder bei der FSG Riedrode die Chance, wichtige Punkte nachzulegen. Für die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz lief es zuletzt dagegen weniger erfolgreich. Der ehemalige Aufstiegskandidat rutschte auf Tabellenplatz sechs ab – das ursprüngliche Saisonziel der Riedroder.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Ungeachtet des sportlichen Aufschwungs deuten sich in Wald-Michelbach größere Veränderungen an. Allen voran an der Seitenlinie. Sigmund wird aus gesundheitlichen Gründen aufhören, „und wir sind händeringend auf der Suche nach einem neuen Trainer“, sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Torjäger Kim Naas wechselt darüber hinaus zum Ligarivalen FC Fürth. „Kim ist im besten Fußballeralter und will in Fürth den nächsten Schritt machen“, sagt Loenko. Naas hat sich bei der SGW enorm weiterentwickelt, ist hochmotiviert und will auch weiterhin wenigstens Gruppenliga spielen.

Aber das will die SGW auch. „Wir wollen die Klasse unbedingt halten“, sagt Loenko trotzig. Mehrere Leistungsträger verlassen die SG Wald-Michelbach Allerdings haben die Überwälder auch schon weitere Abgänge zu verzeichnen, die wohl nur schwer zu ersetzen sind. Fabio Sattler geht im Sommer nach Affolterbach, spielt dort A-Liga. Doch gerade Sattler wurde in den vergangenen so entscheidenden Wochen für den Verein zum wichtigen Spieler. „Fabio war Stammspieler, hat bei uns eine super Entwicklung genommen“, sagt Loenko. „Schade, dass er jetzt zwei Schritte zurück macht“. Torwart Sven Helfrich hört auf, will sich mehr Zeit für die Familie nehmen. Der 33 Jahre alte Keeper hatte zuletzt auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. „Schade – ein Urgestein des Vereins“, hadert der Abteilungsleiter. Kevin Schwinn verabschiedet sich zum TSV Günterfürst, Albin Mecini zu B-Ligist FSV Zotzenbach. „Auch Albin hat sich gut bei uns entwickelt“, sagt Loenko. „Er hat mehr Qualität als B-Liga“. Kurz gesagt: Es ist einiges im Gange bei der SG Wald-Michelbach. „Wir befinden uns in einem Veränderungsprozess“, sagt auch Loenko. „Es wird einen Umbruch geben“. Mitte Mai werden vermutlich die entscheidenden Weichen gestellt. Woche der Wahrheit für den VfR Fehlheim Der VfR Fehlheim könnte dagegen schon am Donnerstag (19 Uhr) die Weichen stellen. In Richtung Aufstiegsrelegation. Im Spiel gegen den abstiegsgefährdeten SV 07 Geinsheim ist die Elf um Trainer Sebastian Lindner der klare Favorit, ein Dreier wäre gleichbedeutend mit dem Sprung auf Platz zwei, den die Rasenspieler am Sonntag (15.30 Uhr, live im Stream auf Echo Online) im Topspiel bei Dersim Rüsselsheim weiter festigen können.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:30 PUSH

Darüber hinaus vermeldete der VfR einen vielversprechenden Neuzugang: Faruk Helvaci wechselt von der U21 des SV Waldhof in den Bensheimer Stadtteil. In der Jugend war Helvaci auch schon für den SV Darmstadt 98 aktiv gewesen. „Faruk ist für uns ein absoluter Toptransfer und passt genau in unsere Philosophie sowie in unser Anforderungsprofil. Er hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung erhalten. Zudem ist er ein junger Spieler, der eine hohe individuelle Qualität mitbringt, technisch stark, spielintelligent und kann Spiele auch mit eigenen Aktionen entscheiden“, freut sich Lindner über den Transfer. Zuvor hatte der VfR bereits die Zugänge von Fabian Heidenreich (Rot-Weiß Walldorf II), Ben Deselaers und Felix Krauss (beide SSG Einhausen) sowie zahlreiche Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn FC Fürth FC Fürth 15:30 PUSH

Der FC Fürth um Trainer Ralf Ripperger will es noch mal wissen und um den Aufstieg mitspielen. „Die Relegation wäre ein super i-Tüpfelchen einer ohnehin guten Saison“, sagt Sportdirektor Marco Knapp. Fürth hat sich am vergangenen Sonntag mit einem klaren 6:0-Heimsieg gegen Alsbach auf Tabellenplatz vier verbessert, „und jetzt wollen wir den Druck aufrechterhalten“, betont Knapp vor dem Gastspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr) bei Schlusslicht SKV Büttelborn. „Alle unsere Spieler sind ehrgeizig genug, um zu wissen, dass die Messe noch nicht gelesen ist“. Die kommenden Neuzugänge untermauern diese Ambitionen. Allen voran Kim Naas. „Kim ist eine absolute Alternative für die linke Außenposition“, sagt Knapp. „Und seine Torquote spricht ja auch für sich“. Insgesamt passe Naas sportlich wie menschlich gut zum FC. Florian Butscher wird sich im Sommer ebenfalls den Rot-Weißen anschließen, der frühere Akteur von Eintracht Wald-Michelbach und des SV Unter-Flockenbach kommt vom badischen Verbandsligisten Fortuna Heddesheim. „Florian ist ein sehr flexibler Spieler mit professioneller Einstellung“, sagt Knapp über den Neuzugang, der unter anderem beim SV Sandhausen und bei Waldhof Mannheim ausgebildet wurde.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Fürth SV Fürth TSV Seckmauern Seckmauern 15:00 PUSH