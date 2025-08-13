SG Wald-Michelbach: "Es ist fünf vor Zwölf"

Kreis Bergstraße. Gruppenligist SG Wald-Michelbach braucht nach seinem Fehlstart (zwei Niederlagen, elf Gegentore) an diesem Mittwoch (20 Uhr) gegen Aufsteiger TSV Altheim dringend drei Punkte. Die Partie wurde aufgrund der Kerwe vorgezogen, doch in Feierlaune ist die Mannschaft von Trainer Nico Garotti nur bedingt. „Es ist fünf vor Zwölf“, sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko.

„Wir sind kläglich gescheitert“, hadert der Sportliche Leiter Jörg Gräber. „Wir haben den Hebel noch nicht gefunden – wir brauchen einen Führungsspieler“. Und auch die Kommunikation zwischen Trainern und Spielern müsse besser werden – vor allem in den Partien. „Die Spieler fordern das auch, weil man von außen manchmal mehr sieht als auf dem Platz“, sagt Gräber. „Ein Heimsieg muss jetzt das Ziel sein, dann haben wir eineinhalb Wochen frei und müssen wir uns mit der Sportlichen Leitung an einen Tisch setzen und reden.“ Gräber macht klar: „Mit einem Punkt gegen Altheim werde ich mich nicht zufriedengeben“.