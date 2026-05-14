SG Waidhaus siegt nach Rele-Drama – LIVE: Verlängerung in Nittenau Amberg/Weiden: Zunächst im Aluminium-Pech, kann die Spielgemeinschaft in Wurz schließlich doch jubeln und bleibt im Kreisklassen-Rennen von Florian Würthele · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser

Die SG Waidhaus wahrt sich die Chance auf den Kreisklassen-Aufstieg. – Foto: Rainer Rosenau/Archiv

Drama vor stolzen 700 Zuschauern in Wurz: Das Kreisklassen-Relegationspiel im Fußballkreis Amberg/Weiden zwischen dem SC Schwarzenbach und der SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch wurde – vor allem weil SC-Torwart Daniel Spachtholz über sich hinauswuchs – erst im Elfmeterschießen entschieden. Vom Punkt hatte schließlich der Vizemeister der A-Klasse Ost die besseren Nerven. Damit hat die Dreier-Spielgemeinschaft einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Dagegen muss Schwarzenbach den bitteren Gang in die A-Klasse antreten.



Zur Stunde läuft noch ein Relegationsmatch im Kreis Cham/Schwandorf. In Nittenau kämpfen der TSV Dieterskirchen und der SV Obertrübenbach um ihre Chance auf die Kreisliga.

Relegation zur Kreisklasse Amberg/Weiden



Kein Spiel für schwache Nerven! Nach 90 Minuten war man genauso schlau wie zuvor. 1:1 endete die Regelspielzeit. In einer intensiven, aber fair geführten Partie verzeichnete A-Klassen-Vertreter SG Waidhaus ein Chancenübergewicht, wobei auch der Gegner bei Umschalt- und Standardsituationen Gefahr ausstrahlte. Kurz vor der Halbzeitpause überschlugen sich die Ereignisse. Erst stocherte Fabian Waldmann das Leder in Folge ein Freistoßes zur Schwarzenbacher Führung über die Linie (40.). Nur fünf Minuten schlug die SG durch Luis Bauer zurück. Er überwand SC-Keeper Daniel Spachtholz aus gut und gerne 30 Metern. Ein Traumtor! Durchgang zwei solle keine weiteren Tore sehen. Näher dran am Lucky Punch war die SG, die zur Stunden-Marke nur die Latte traf.



Die Verlängerung begann mit einem Paukenschlag. Lukas Siegler sah die Ampelkarte und erwies damit dem nun in Unterzahl agierenden Kreisklassisten einen Bärendienst. In der Folge war die SG Waidhaus am Drücker. Spachtholz stand mehrmals im Fokus. Drei Mal vereitelte er mit starken Taten die SG-Führung. Zwei der drei Male rettete auch die Latte. Ein Pfostenschuss (112.) markierte den inzwischen vierten Aluminiumtreffer der Spielgemeinschaft in diesem Match. Was für ein Pech! Weil auf der Gegenseite dann auch SG-Goalie Sebastian Rauch stark rettete (120), ging es ins Elfmeterschießen. Dort verschossen alle Schwarzenbacher Spieler – der nervenstarke A-Klasse-Vize durfte feiern. Dessen Gegner in der 2. Relegationsrunde ist die SpVgg Windischeschenbach. Trainerstimmen zu dieser Partie folgen…

Relegation zur Kreisliga Cham/Schwandorf