SG Waidhaus: Optimismus & namhafte Verstärkungen

Im Rahmen der Sommervorbereitung hat die Mannschaft bereits die ersten Trainingseinheiten sowie Testspiele absolviert. Ein besonderes Highlight stellt ein dreitägiges Trainingslager dar, das neben der sportlichen Arbeit vor allem der Teambildung dient. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind damit geschaffen – sowohl auf als auch neben dem Platz.



Trainer Fabian Wirth blickt entsprechend optimistisch auf die kommenden Wochen: „Der bereits gut aufgestellte Kader wird durch die punktuellen Verstärkungen sowohl in der Breite als auch in der Tiefe nochmal ein Stück besser. Die Mannschaft hat ein klares Ziel vor Augen und dem wollen wir gerecht werden. Danke auch an die sportliche Führung für das Vertrauen, das wir auf jeden Fall zurückzahlen wollen.“



Trotz der vielen positiven Entwicklungen muss die SG auch einen schmerzlichen Abgang verkraften: Jan-Sedrik Csordas (25), der in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern zählte, verließ den Verein in Richtung Bezirksliga zur SpVgg Schirmitz. Dass erneut ein Spieler den Sprung in eine höherklassige Mannschaft schafft, zeigt die gute sportliche Arbeit im Verein. Schon in den vergangenen Spielzeiten konnten mehrere Spieler der SG mindestens zwei Ligen höher Fuß fassen und sich dort als Stammspieler etablieren. Eine Entwicklung, auf die der Verein zu Recht stolz sein darf.



Für die kommende Saison konnte die Spielgemeinschaft dennoch einige namhafte Verstärkungen gewinnen. Mit Dominik Frank (30) stößt ein erfahrener Deutsch-Tscheche zur SG, der künftig als Co-Spielertrainer tätig sein wird. Frank bringt höherklassige Erfahrung aus dem tschechischen Fußball mit und soll durch seine taktische Sichtweise sowie frische Ideen neue Impulse setzen. Die Verpflichtung entstand auf Basis einer langjährigen Freundschaft zu Verantwortlichen innerhalb der Spielgemeinschaft.



Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Miroslav Novotny (28), der nach einigen Jahren beruflich bedingter Abwesenheit wieder zum Kader stößt. Der technisch versierte Offensivspieler aus Tschechien war bereits früher – von 2017 bis 2019 – für die SG aktiv und bringt nicht nur Qualität, sondern auch Identifikation mit dem Verein zurück.



Komplettiert wird das Quartett der Neuzugänge durch Adam Sokol (27, kommt vom SV Neukirchen Hl. Blut) und Larry Penandjo (FC Thalmassing II). Sokol, der über Landesligaerfahrung verfügt, soll sein Know-how gezielt einbringen, um die junge, dynamische Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln. Penandjo wird das Team als robuster und routinierter Verteidiger verstärken und insbesondere in engen Spielsituationen für Stabilität sorgen. Beide Spieler kamen über private Verbindungen von Abteilungsleiter Andreas Wagner zur SG.



Mit diesen Neuzugängen, einer hohen Trainingsbeteiligung und einem engagierten Trainerteam, zu dem neben Fabian Wirth und Dominik Frank noch Torwarttrainer Marco Schlesinger und Konditionstrainer Michal Jedlicka gehören, blickt die SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen mit großem Optimismus in die neue Spielzeit 2025/2026. Der eingeschlagene Weg, geprägt von Kontinuität und gezielter Verstärkung, soll nun weitergeführt und auf dem Platz in zählbare Erfolge umgemünzt werden.