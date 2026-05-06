SG Wadrill-Sitzerath II kürt sich zum Meister

Am vergangenen Wochenende ist auch in der Kreisliga A Unter Saar/Pims die Entscheidung um die Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga gefallen. Pünktlich zum Kirmeswochenende machte der Primus mit dem Heimsieg gegen die Zweite von Honzrath-Haustadt den Titel klar.

Die Elf von Dustin Loeber und Maurice Mossal ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ohne Niederlage und ließ im Saisonverlauf selten Zweifel an der Eignung zum Meister aufkommen.

„Wir haben gegenüber den letzten Jahren eine Weiterentwicklung sehen können. Die vermeintlich leichteren Gegner haben wir in der Regel deutlich geschlagen, wo wir uns in den vergangenen Jahren auch oft sehr schwer getan haben. Gegen die Topteams haben wir uns auch stets sehr konzentriert präsentiert und selbst in Spielen, in denen wir hinten lagen nie den Kopf verloren. Wir haben immer weiter gemacht und daran geglaubt, dass wir noch gewinnen können“, zieht Loeber eine Bilanz der bisherigen Spielzeit.

„An sich haben wir von der mannschaftlichen Geschlossenheit profitiert und uns nicht großartig von einzelnen Spieler abhängig gemacht“.