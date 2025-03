SG Vimaria / Empor: Ü32 zieht in die nächste Runde ein...

Gegen ein kämpferisches Team aus Gera spielten unsere Männer bis zur 30. Minute in der 1. Halbzeit souverän ihren Stiefel runter. In der 13 Minute war es Andre Nowacki der von Stefan Henke steil geschickt wurde und vor dem heraus eilenden Keeper die Nerven behielt und zum 1:0 lupfte.

...und muss nun gegen die SG Eintracht Eisenberg ran, um ins Final Four einzuziehen.

Nach der Halbzeit wieder ein anderes Gesicht unserer Männer. Coach Gehre und Holecek fanden anscheinend die richtigen Worte. Es wurden die Ketten wieder durchgespielt und viele freie Räume geschaffen. So stand Flo Rudat nach einer Verlängerung von Andre Mikuta vor dem Geraer Keeper, tanzte diesen und einen weiteren Abwehrspieler aus und schob zur verdienten 2:1 Führung ein. Den Schlusspunkt setzte Stefan David nach einem vollendeten Strafstoß den er selber nach einer tollen Aktion herausholte.

Ab der besagten 30. Minute stellte man fast gänzlich das Fußballspielen ein und beschenkte die Hausherren. Mehrere Unkonzentriertheiten führten zu einem verdienten Strafstoß und zudem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Dazu verletzte sich Keeper Klenner leider an der Schulter und wurde durch Dominik Greger ersetzt der bis dahin im Sturm spielte.

Am Ende stehen ein verdienter und ungefährdeter Sieg plus den Einzug in die nächste Runde zu buche.

Wir sind stolz auf euch. Wir drücken euch für die nächste Runde die Daumen.

