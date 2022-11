SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg trifft im Derby auf Fornsbach Prestigeduell in Fußball-Kreisliga B2.

„Das Ergebnis am letzten Wochenende war sehr enttäuschend für uns“, klagt Mukram Chaudry nach der 1:3-Pleite beim FC Viktoria Backnang. „Wir haben den Gegner fast eine komplette Halbzeit kontrolliert, machten aber wegen vergebener Torchancen den Sack nicht zu.“ Der SG-Aktive hofft auf Besserung im Angriff beim kommenden Derby. „Da müssen wir unsere Chancen konsequenter nutzen.“ Chaudry freut sich auf die Partie, zumal es ein Wiedersehen mit einigen Bekannten gibt, die in der Vergangenheit schon mal das Trikot des VfR Murrhardt getragen haben. „In so einem Spiel ist alles möglich, aber Fornsbach geht als klarer Favorit in die Partie“, sagt der SG-Sprecher. Der SC Fornsbach verpasste am vergangenen Dienstag durch eine 1:1-Punkteteilung gegen die zweite Mannschaft der SG Oppenweiler-Strümpfelbach, näher an die Spitze heranzukommen. Mit 22 Punkten belegt der SCF den dritten Platz, acht Zähler hinter dem Spitzenreiter FV Sulzbach. Für das Fornsbacher Trainergespann Patrick Voag und Marcel Klink ging das Unentschieden in Ordnung. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, auf beiden Seiten gab es viele Torchancen.“ Jetzt wartet das Derby auf die Gäste. „Da ist im Endeffekt immer alles möglich. Wir erwarten eine Murrhardter Mannschaft, die alles dafür tun wird, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagen die beiden SCF-Trainer. Aber beide klingen auch ziemlich kämpferisch: „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und die drei Punkte mit nach Fornsbach nehmen.“ Patrick Voag fehlt nach seinem Bruch der Kniescheibe. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Falk Gfrörer.

Statistik 21 Duelle gab es in den vergangenen zwölf Jahren. Neun Siege gab es für den VfR II und neun Erfolge für Fornsbach. Drei Partien endeten unentschieden.

Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 1:3.