SG VfB/BSC Regensburg überrollt SG Romania/Regendorf

Der VfB/BSC Regensburg hat sich in einer einseitigen Partie souverän gegen die SG Romania durchgesetzt und dabei von Beginn an keine Zweifel am Sieger aufkommen lassen. Bereits in den Anfangsminuten entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Die SG VfB/BSC Regensburg startete druckvoll, setzte den Gegner früh unter Druck und erspielte sich innerhalb der ersten sieben Minuten mehrere hochkarätige Chancen sowie Standardsituationen. Folgerichtig fiel auch früh die Führung, als Tobias Wohland das 1:0 erzielte. Die SG Romania wirkte in dieser Phase unsicher und fand offensiv kaum statt.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb der VfB/BSC Regensburg klar tonangebend. Ein Lattentreffer von Kevin Schwarz unterstrich die Dominanz, ehe die Nummer 13 Heiko Schwarz in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste hatten große Probleme, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, und agierten häufig verzweifelt von hinten raus. Kurz vor der Pause baute Andreas Dietlinger die Führung weiter aus, sodass es mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SG Romania verbessert. Die Mannschaft trat mutiger auf, erspielte sich eigene Chancen und kam schließlich auch zum Torerfolg. Doch der VfB/BSC Regensburg blieb effizient: Rainer Daffner mit der Rückennummer 11 traf kurz nach Wiederanpfiff, ehe Romania im direkten Gegenzug verkürzen konnte. In einer nun offeneren Partie entwickelte sich zeitweise ein lebendiger Schlagabtausch, in dem beide Teams zu Treffern kamen.