Versbachtal und Manuel Findt (blaues Trikot) haben Michelbach am Sonntag zu Gast. Bereits Freitag müssen Stefan Kamm und Silberg/Eisenhausen in Rennertehausen ran. Foto: Jens Schmidt

SG Versbachtal will Schalter umlegen Teaser KOL NORD: +++ Das heimische Trio geht in der Fußball-Kreisoberliga auf Punktejagd: Kellerduell für Versbachtal, Gladenbach ist Favorit und Silberg/Eisenhausen will bereits Freitag nachlegen +++

MARBURG-BIEDENKOPF - Die SG Versbachtal steht am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord unter Zugzwang. Im Kellerduell mit dem TSV Michelbach muss ein Heimsieg in Weipoltshausen her. Der Gladenbacher SC will gegen Momberg seiner Favoritenrolle gerecht werden. Beide Spiele werden Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Die SG Silberg/Eisenhausen ist bereits Freitag am Zug und will ihre Serie bei der SG Rennertehausen/Battenfeld ausbauen.